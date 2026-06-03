Megszólalt a tiszaújvárosi robbanás áldozatának gyászoló özvegye

Tragikus hirtelenséggel veszítette életét az a 36 éves családapa, aki a május 22-i tiszaújvárosi MOL Petrokémiai üzemben történt robbanás áldozata lett. Ádám és párja, Dóra két kisgyermeket neveltek szeretetben, ám a délelőtti detonáció mindörökre kettészakította a boldog családot. Az özvegy a napokban a közösségi oldalán megrendülten osztotta meg a gyászhírt, miszerint férjétől 2026. június 5-én 16 órakor vesznek végső búcsút a nagycsécsi temetőben – írta a Borsonline.hu.

Megszólalt az áldozat özvegye a tiszaújvárosi robbanással járó tragédia kapcsán

Fotó: Facebook

Megtörte a csendet a robbanásban elhunyt férfi özvegye

A végzetes pénteki napon Ádám a szokásos módon indult el a reggeli műszakba, míg Dóra az 5 és 7 éves gyermekeikkel egy gyereknapi rendezvényre készült. A délelőtti órákban megszólaló szirénák hangja már sejtette a bajt, nem sokkal később a gyár vezetősége telefonon közölte az asszonnyal a felfoghatatlan hírt, hogy párja elhunyt.

Dóra korábban úgy nyilatkozott, férje rendkívül elismert, precíz szakember volt, akit éppen műszakvezetővé akartak előléptetni, ezért teljesen biztos abban, hogy a tragédiát nem az ő mulasztása okozta.

A gyászoló édesanyára hárult a legfájdalmasabb feladat is: közölni a hírt a gyerekekkel, akik órákon át vigasztalhatatlanul sírtak. A veszteség feldolgozásához szakember segítségét is igénybe vették, hiszen a gyerekek a mindennapi játék, hintázás közben is újra és újra felemlegetik édesapjuk elvesztését, amire a gyászoló anya sokszor maga sem talál szavakat.

A család fájdalmát tovább fokozta, hogy a vizsgálatok miatt közvetlenül a baleset után még a búcsúra, a holttest megtekintésére sem kaptak engedélyt a hatóságoktól.

A május 22-én, délelőtt 8 óra 47 perckor bekövetkezett üzemi robbanásban Ádám életét már nem tudták megmenteni, a detonációban azonban több kollégája is megsérült. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház tájékoztatása szerint az ambulanciára öt embert szállítottak első- és másodfokú égési sérülésekkel, közülük egy munkatárs állapota életveszélyes volt. Négy sérültet kórházban tartottak, míg egy embert a megfigyelést követően hazaengedhettek. A tragédia pontos körülményeit és a felelősség kérdését a hatóságok jelenleg is folyamatban lévő vizsgálat keretében igyekeznek tisztázni.