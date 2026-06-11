Rohamot kapott vezetés közben egy sofőr Budapesten

Két rendőr mentette meg egy autós életét kedd reggel az Üllői úton. A 37 éves Szabó Monika vezetés közben allergiás rohamot kapott, állapota pedig olyan gyorsan romlott, hogy már a sürgősségi osztály felé tartott. A mellette haladó rendőrök észrevették, hogy baj van, azonnal közbeléptek, és megakadályozták a tragédiát. Monika később maga mesélte el a Borsnak, mi történt vele.

A rohamot kapott Monikát a hős rendőrök mentették meg az Üllőin / Fotó: olvasói

Tegnap kocsiba szálltam és indultam be a belvárosba, közben pedig kinyitottam egy újfajta üdítőt és azt kortyolgattam. Azonban pár percre rá elkezdtem vakarózni. Főleg az alkarom viszketett és a combomnál az ágyék rész. Egyre durvább volt a helyzet, mert kipirosodott a terület és be is duzzadt. Ekkor döntöttem úgy, hogy bemegyek a sürgősségire."

– kezdte Monika, aki már rákanyarodott az Üllőire, amikor pirosat kapott.

Egyre rosszabbul voltam. Ahogy kikanyarodtam, a piros lámpa megfogott engem. Ekkor nagyon nagy szerencse történt velem, ugyanis a másik sávba két rendőr állt meg, akik megérezhették, hogy baj van. Kérték, hogy húzzam le az ablakomat és megkérdezték, hogy rosszul vagyok-e. Mondtam, hogy igen, de már elindultam a kórház felé. Közölték, hogy ne menjek, álljak inkább félre. Után pedig már nagyon gyorsan történt minden. Kiszálltam, az egyik rendőr félre parkolta a kocsimat, míg a másik hívott nekem mentőt és még egy rendőrt. Próbáltak nyugtatni, mert én kicsit elsírtam magam, mert eléggé megijedtem"

– mesélte.

Antihisztamint és szteroidos infúziót adtak neki

A mentők néhány percen belül megérkeztek. Monikát a mentőautóban infúzióval kezelték, majd további ellátásra kórházba szállították. Így emlékezett vissza az ott történtekre: „A kórházban kaptam antihisztamint és szteroidos infúziót. Én nem tudom, hogy mi történt, ugyanis sosem voltam allergiás semmire! Pár nap múlva lesz a 38. születésnapom, de úgy érzem, hogy így két születésnapot kell ünnepelnem.

A kórházban már rendesen éreztem a gombócot a torkomban, és azt, hogy nehezen kapok levegőt. Nem tudom, mi történt volna, ha én vezetek végig, mivel kezdtem pánikba esni.

A rendőrök nagyon kedvesek voltak. Végig profin viselkedtek, halkan beszéltek hozzám és nyugtattak, hogy ne pánikoljak be, mert attól csak rosszabb lett volna a helyzet. Én sosem szoktam segítséget kérni, mivel megoldok mindent egyedül, de most teljesen igazuk volt… Ha megijedek és nem kapok levegőt, véletlenül félrerántom a kormányt, már meg is van a baj. Felelőtlenség lett volna így tovább mennem."