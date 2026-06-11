Rohamot kapott vezetés közben egy sofőr Budapesten

Két rendőr mentette meg egy autós életét kedd reggel az Üllői úton. A 37 éves Szabó Monika vezetés közben allergiás rohamot kapott, állapota pedig olyan gyorsan romlott, hogy már a sürgősségi osztály felé tartott. A mellette haladó rendőrök észrevették, hogy baj van, azonnal közbeléptek, és megakadályozták a tragédiát. Monika később maga mesélte el a Borsnak, mi történt vele.
Tegnap kocsiba szálltam és indultam be a belvárosba, közben pedig kinyitottam egy újfajta üdítőt és azt kortyolgattam. Azonban pár percre rá elkezdtem vakarózni. Főleg az alkarom viszketett és a combomnál az ágyék rész. Egyre durvább volt a helyzet, mert kipirosodott a terület és be is duzzadt. Ekkor döntöttem úgy, hogy bemegyek a sürgősségire."
– kezdte Monika, aki már rákanyarodott az Üllőire, amikor pirosat kapott.
Egyre rosszabbul voltam. Ahogy kikanyarodtam, a piros lámpa megfogott engem. Ekkor nagyon nagy szerencse történt velem, ugyanis a másik sávba két rendőr állt meg, akik megérezhették, hogy baj van. Kérték, hogy húzzam le az ablakomat és megkérdezték, hogy rosszul vagyok-e. Mondtam, hogy igen, de már elindultam a kórház felé. Közölték, hogy ne menjek, álljak inkább félre. Után pedig már nagyon gyorsan történt minden. Kiszálltam, az egyik rendőr félre parkolta a kocsimat, míg a másik hívott nekem mentőt és még egy rendőrt. Próbáltak nyugtatni, mert én kicsit elsírtam magam, mert eléggé megijedtem"
– mesélte.
Antihisztamint és szteroidos infúziót adtak neki
A mentők néhány percen belül megérkeztek. Monikát a mentőautóban infúzióval kezelték, majd további ellátásra kórházba szállították. Így emlékezett vissza az ott történtekre: „A kórházban kaptam antihisztamint és szteroidos infúziót. Én nem tudom, hogy mi történt, ugyanis sosem voltam allergiás semmire! Pár nap múlva lesz a 38. születésnapom, de úgy érzem, hogy így két születésnapot kell ünnepelnem.
A kórházban már rendesen éreztem a gombócot a torkomban, és azt, hogy nehezen kapok levegőt. Nem tudom, mi történt volna, ha én vezetek végig, mivel kezdtem pánikba esni.
A rendőrök nagyon kedvesek voltak. Végig profin viselkedtek, halkan beszéltek hozzám és nyugtattak, hogy ne pánikoljak be, mert attól csak rosszabb lett volna a helyzet. Én sosem szoktam segítséget kérni, mivel megoldok mindent egyedül, de most teljesen igazuk volt… Ha megijedek és nem kapok levegőt, véletlenül félrerántom a kormányt, már meg is van a baj. Felelőtlenség lett volna így tovább mennem."
Rohamot kapott, de úgy tűnik, mégsem az italtól
Monika megpróbáltatásai ezzel még nem értek véget: estére ismét rosszul lett.
Kiderült, hogy valószínűleg nem az italtól volt a gond, ugyanis este nyolckor kezdődött előről minden. Újra ki kellett hívni rám a mentőket. Újból visszajöttek a tünetek. Akkor az arcom kezdett el feldagadni és bevörösödni. Így már kizártuk az italt, valami más okozhatta. Most váltottunk mosószert, lehetséges, hogy az, de nem tudni. Konzultálni fogok a háziorvosommal és allergiavizsgálatot csináltatok.
Monika azóta jobban van, és a Borson keresztül szeretné megköszönni annak a négy rendőrnek a segítségét, akik a helyszínen közbeléptek és megmentették az életét.
Szeretném így ismeretlenül is megköszönni nektek azt, amit értem tettetek! Mindig maradjatok ilyen emberségesek, figyeljetek oda az emberekre továbbra is. Remélem minél több ilyen ember lesz, mint ti, akik ennyire figyelnek egymásra. Köszönöm!
– tette hozzá.
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