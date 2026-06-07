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Éjszakai csontzene és üvöltés Nyíregyházán: horrorsérüléseket szenvedett több rollerbaleset áldozata

40 perce
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Brutális sérüléseket szenvedtek többen is péntek éjszaka Nyíregyházán. A fiatalok rollerrel tartottak hazafelé, amikor hatalmasat estek. Összesen három embert vitt el a mentő egyetlen éjszaka alatt.
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Péntekről szombatra virradó éjszaka több iszonyú rollerbaleset is történt Nyíregyházán. Bár az utóbbi időben egyre többen hordanak kezdetleges bukósisakot, az nem véd meg például az állkapocscsonttöréstől – adta hírül a Szon.hu.

Az elmúlt napokban több brutális rollerbaleset is történt Nyíregyházán
Az elmúlt napokban több brutális rollerbaleset is történt Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

Iszonyú rollerbalesetek Nyíregyházán

Az Országos Mentőszolgálat a portálnak elárulta: két brutális rollerbalesetet összehoztak péntek éjszaka a nyíregyháziak. A Luther térnél például két fiatalt fejsérüléssel szállítottak kórházba. 

Egy fiatal, 20 év körüli nő ennél is rosszabbul járt: az Árpád utcánban akkorát esett, hogy váll- és végtagsérüléssel, valamint számos zúzódással került kórházba.

Ha már rollerek: ismét lecsapott egy vérnyúl. Ezúttal azonban nem rollerbalesetet, hanem autóbalesetet okozott a tapsifüles.

 

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