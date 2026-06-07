Éjszakai csontzene és üvöltés Nyíregyházán: horrorsérüléseket szenvedett több rollerbaleset áldozata

Péntekről szombatra virradó éjszaka több iszonyú rollerbaleset is történt Nyíregyházán. Bár az utóbbi időben egyre többen hordanak kezdetleges bukósisakot, az nem véd meg például az állkapocscsonttöréstől – adta hírül a Szon.hu.

Az elmúlt napokban több brutális rollerbaleset is történt Nyíregyházán

Fotó: Bordás Béla

Iszonyú rollerbalesetek Nyíregyházán

Az Országos Mentőszolgálat a portálnak elárulta: két brutális rollerbalesetet összehoztak péntek éjszaka a nyíregyháziak. A Luther térnél például két fiatalt fejsérüléssel szállítottak kórházba.

Egy fiatal, 20 év körüli nő ennél is rosszabbul járt: az Árpád utcánban akkorát esett, hogy váll- és végtagsérüléssel, valamint számos zúzódással került kórházba.

Ha már rollerek: ismét lecsapott egy vérnyúl. Ezúttal azonban nem rollerbalesetet, hanem autóbalesetet okozott a tapsifüles.