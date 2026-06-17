Kislányának szánt ajándék lett a veszte: vádat emeltek egy majomcsempész ellen Zalában

Majmot akart Olaszországba csempészni autójában az a román férfi, aki ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat – közölte szerdán Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Majmot csempészett volna a kislányának egy román férfi, vádat emeltek ellene.

Fotó: ANDRE BORGES / AFP

A 42 éves férfi idén januárban Moldovában szerzett egy aranyfejű oroszlánmajmocskát, amelyet az Olaszországban élő kislányának szánt ajándékba.

Az állat sem azonosító chippel, sem a szükséges származási, tulajdonosi vagy állategészségügyi okmányokkal nem rendelkezett – írja a Híradó.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a férfi az utasokkal teli kisbuszában,

egy beépített monitor mögötti rekeszben, szűk műanyag dobozba zárva rejtette el a majmot.

A vádirat szerint a férfi a majommal Moldáviából Románián és Magyarországon át Olaszországba tartott, de az Európai Unió területére történő behozatalhoz sem rendelkezett a szükséges engedélyekkel.

A NAV járőrei a rédicsi határátkelőnél ellenőrizték a járművét, ekkor találták meg az illegálisan szállított állatot.

Az aranyfejű oroszlánmajmot a zalai kormányhivatal elkobozta, majd a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el. A férfi ellen a Lenti Járási Ügyészség természetkárosítás bűntette miatt emelt vádat.

A csempészek leleményessége szinte határtalan: mint arról beszámolunk egy budapesti börtönben krumpliba rejtett mobilokat találtak.