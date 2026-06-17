Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hamarosan kezdődik Orbán Viktor sajtótájékoztatója Brüsszelben - kövesse élőben az Origón!

majom

Kislányának szánt ajándék lett a veszte: vádat emeltek egy majomcsempész ellen Zalában

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Különleges ajándékkal lepte volna meg Olaszországban élő kislányát egy román férfi: egy aranyfejű oroszlánmajmocskát vitt neki. A szükséges engedélyek nélkül szállított állat miatt azonban vádat emeltek ellene.
Link másolása
Vágólapra másolva!
majomZala vármegyecsempész

Majmot akart Olaszországba csempészni autójában az a román férfi, aki ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat – közölte szerdán Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Guarani indigenous leader Vanderlei Weraxunu holds a golden-headed lion tamarin (Leontopithecus chrysomelas) at the Kyringue Arandua indigenous land, in the municipality of Marica, Rio de Janeiro State, Brazil, on July 29, 2022. Ahead of International Day of the World's Indigenous Peoples on August 9, members of a Guarani indigenous community visit the area of their future village --a public land surrounded by tropical forest north of Rio de Janeiro donated by Marica's City Hall where they will finally have access to drinking water and land where to plant. (Photo by Andre BORGES / AFP)
Majmot csempészett volna a kislányának egy román férfi, vádat emeltek ellene.
Fotó: ANDRE BORGES / AFP

A 42 éves férfi idén januárban Moldovában szerzett egy aranyfejű oroszlánmajmocskát, amelyet az Olaszországban élő kislányának szánt ajándékba. 

Az állat sem azonosító chippel, sem a szükséges származási, tulajdonosi vagy állategészségügyi okmányokkal nem rendelkezett – írja a Híradó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a férfi az utasokkal teli kisbuszában, 

egy beépített monitor mögötti rekeszben, szűk műanyag dobozba zárva rejtette el a majmot.

A vádirat szerint a férfi a majommal Moldáviából Románián és Magyarországon át Olaszországba tartott, de az Európai Unió területére történő behozatalhoz sem rendelkezett a szükséges engedélyekkel. 

A NAV járőrei a rédicsi határátkelőnél ellenőrizték a járművét, ekkor találták meg az illegálisan szállított állatot.

Az aranyfejű oroszlánmajmot a zalai kormányhivatal elkobozta, majd a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el. A férfi ellen a Lenti Járási Ügyészség természetkárosítás bűntette miatt emelt vádat.

A csempészek leleményessége szinte határtalan: mint arról beszámolunk egy budapesti börtönben krumpliba rejtett mobilokat találtak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!