Egy hatalmas kés miatt feljelentették Sági Szilárdot

A Cool TV-n futó Gerilla Grill nem hagyományos főzőműsor volt: a stáb nem konyhában, hanem váratlan helyszíneken, üzletekben, áruházakban vagy akár hivatalokban készített ételeket. A produkció éppen abból élt, hogy senki sem tudta előre, hol bukkan fel legközelebb a kamera és a főzésre kész csapat. A kiszámíthatatlanság hozta meg a műsor sikerét, ám Sági Szilárd visszaemlékezése szerint idővel éppen ez veszett el belőle, mert a nézők egyre gyakrabban felismerték őket, így a meglepetés ereje lassan eltűnt – írta meg a Bors.

Sági Szilárd séfként szerepelt a Gerilla Grillben és később a Hal a tortánban is (Fotó: TV2)

Sági Szilárd bíróságon járt a műsor miatt

Egyszer egy okmányirodába mentünk be és álltunk neki főzőcskézni. Amiatt bíróságra kellett mennünk, mivel feljelentettek minket. A probléma az volt, hogy a késem pengehossza meghaladta a hét centimétert, de csak hagymát szeleteltem vele. Az alkalmazottakon múlt, hogy nem lett ebből nagyobb probléma, mivel elmondták, hogy nem érezték veszélyeztetve az életüket"

– mondta a celeb.

Az okmányirodai balhé mellett azonban más forgatások is mélyen megmaradtak Sági Szilárd emlékezetében.

Amikor már kifogytunk, akkor is belementünk néhány extrém helyzetbe. Szentendre felé van egy 200 méter magas torony, amire nagy szélben mentünk fel és hát óriási tériszonyom van, szóval ott szembesültem, hogy nem leszek akcióhős vagy pókember sem. Azt az adást én hason csúszva abszolváltam”

– tette hozzá.

Sági Szilárd Gerilla Grill című műsora nagy siker volt (Fotó: TV2)

Jóval előbb megszűnt a műsor, mint szerettük volna. Mindenki azt mondta, hogy úgyse fognak minket megismerni, aztán mégis nagy sikere lett. Előre köszöntek a kidobók is, ami végül a Gerilla Grill halálát is okozta. Ezzel, hogy sokan megismertek minket, eltűnt a műsor spontaneitása és így már nem volt olyan élvezetes senkinek sem"

– jegyezte meg.

Sági Szilárd ma már csak ritkán bukkan fel a képernyőn, időnként zsűrizést vagy műsorvezetői feladatot vállal. A Hal a tortán arca asztalos lett. Mint mondta, a hobbija mára munkává nőtte ki magát.

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