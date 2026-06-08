Súlyos baleset érte Schobert Norbi fiát

Ifjabb Schobert Norbi a testvérével, Zalánnal vágott neki a Pilisben tartott Kinizsi 100 teljesítménytúrának, amely Békásmegyerről egészen Tatáig vezet. A baj nagyjából harminc kilométer után történt: egy lejtős szakaszon rosszul lépett, a bal bokája kifordult, és ekkor sérült meg a Bors információi szerint.

Schobert Norbi Jr

Fotó: Instagram/Norbert Schobert Jr.

Akkor nem is fájt annyira, úgy voltam vele, hogy ha elmúlik, folytatom, ha nem, akkor abbahagyom. Viszont nagyjából a 40-50 kilométernél elkezdett szúrni, és egyre csak fokozódott”

– mesélte a kis celeb.

Egy korábbi baleset okozott most gondott Schobert Norbi fiának

Norbi a fájdalom ellenére nem adta fel, és végigment a teljes távon, a célba érésre azonban már sokkal rosszabb állapotban volt a bokája. A vizsgálatok később kizárták a törést és a csontrepedést, a szalagoknál viszont komolyabb problémát találtak. Az MR azt is kimutatta, hogy a mostani sérülés összefügghet egy korábbi balesettel: a Sztárboxra való felkészülés alatt részleges szalagszakadást szenvedett, amelyből nehezen épült fel, és úgy tűnik, a bokája azóta sem jött teljesen rendbe.

A sérülés végül komolyabbnak bizonyult, mint amilyennek elsőre látszott.

Norbi bokája nagyon bedagadt, az orvosok csonthártyagyulladást találtak nála, emellett gyulladásos folyadék is megjelent azon a területen, ahol a csont és a szalagok találkoznak. Jó hír viszont, hogy a szalag ezúttal nem szakadt el.

Hála Istennek, most nem szakadt el, viszont nagyon komolyan beödémásodott, és csonthártyagyulladásom lett. Nagyon nagy mázlim van, mert valószínűleg olyan típus vagyok, akinek rugalmasabbak a szalagjai, és jobban bírták”

– mondta a fiatal sztár.

A következő hetekben mankóra lesz szüksége, a felépülés pedig várhatóan nem egyik napról a másikra történik majd. Norbi azonban nem szeretné, ha a baleset határozná meg a következő időszakát.

A Nagy Duett korábbi győztese most fontos vizsga előtt áll: a szóbeli érettségire készül.

A sérülés ugyan kellemetlen helyzetbe hozta, de azt mondja, fejben nem zökkent ki, és továbbra is a tanulásra figyel.

Ez nem vonja el a figyelmem semmiről. Nem izgulok a szóbeli érettségi miatt, alaposan felkészültem, úgyhogy nem hagyom, hogy ez a baleset a rovására menjen”

– mondta határozottan, hozzátéve: később gazdasági irányban tanulna tovább, és hosszabb távon külföldi, nemzetközi karrierben gondolkodik.