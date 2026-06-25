Razziázott tartott a rendőrség a Semmelweis Egyetemen, megszólalt az intézmény

Nemrég érkezett a hír, hogy rendőrök jelentek meg szerdán a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömbjénél. Úgy tudni, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala vonult ki az Üllői úti klinikai épülethez, az intézkedés pedig egy folyamatban lévő büntetőeljárás részeként történt. A nyomozás érdekeire hivatkozva a rendőrség további részleteket nem közölt. Az üggyel kapcsolatban a Semmelweis Egyetem egy közleményt tett közzé.

Közleményt adott ki a Semmelweis Egyetem a rendőrségi razzia kapcsán / Fotó: Facebook/Magyar Rendőrség

Közleményt adott ki a Semmelweis Egyetem

2026. június 24-én, 14:00 órakor rendőrségi intézkedésre került sor a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikáján. Az érintett klinika vezetőjének tájékoztatása szerint a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik. A Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. A folyamatban lévő eljárásra tekintettel az Egyetemnek jelenleg nem áll módjában további tájékoztatást adni

- olvasható a közleményben.

Az Origo nem rég arról számolt be, hogy a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján új optikai testszkennert adtak át, amely jelentősen felgyorsítja a végtagödémás betegek vizsgálatát. A lézeres berendezés néhány másodperc alatt készít milliméteres pontosságú mérést, miközben a vizsgálati adatokat digitálisan is rögzíti és nyomon követhetővé teszi.