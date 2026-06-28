Árokba csapódott egy autó Siófoknál, mentők és tűzoltók is érkeztek a helyszínre

A 6401-es út 14-es kilométerénél hajtott árokba egy autó. Nagy erőkkel folyik a mentés Sófoknál.
Lesodródott az úttestről, többször megpördült, végül az árokba csapódott egy személykocsi a 6401-es út Siófok és Balatonszabadi közötti szakaszán.
Roncsok borítják az utat Siófoknál, mentők és tűzoltók mindenütt
A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A járműben csak a sofőr ült, mentő érkezett hozzá - írja a katasztrófavédelem.
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