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Felfoghatatlan hírek érkeztek: iszonyatos baleset történt a főúton, gyermekek is vannak az áldozatok között

baleset

Árokba csapódott egy autó Siófoknál, mentők és tűzoltók is érkeztek a helyszínre

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A 6401-es út 14-es kilométerénél hajtott árokba egy autó. Nagy erőkkel folyik a mentés Sófoknál.
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Lesodródott az úttestről, többször megpördült, végül az árokba csapódott egy személykocsi a 6401-es út Siófok és Balatonszabadi közötti szakaszán. 

Roncsok borítják az utat Siófoknál, mentők és tűzoltók mindenütt
Roncsok borítják az utat Siófoknál, mentők és tűzoltók mindenütt 
Fotó: Shutterstock

Roncsok borítják az utat Siófoknál, mentők és tűzoltók mindenütt 

A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A járműben csak a sofőr ült, mentő érkezett hozzá - írja a katasztrófavédelem

 

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