Árokba csapódott egy autó Siófoknál, mentők és tűzoltók is érkeztek a helyszínre

Lesodródott az úttestről, többször megpördült, végül az árokba csapódott egy személykocsi a 6401-es út Siófok és Balatonszabadi közötti szakaszán.

Roncsok borítják az utat Siófoknál, mentők és tűzoltók mindenütt

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Roncsok borítják az utat Siófoknál, mentők és tűzoltók mindenütt

A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A járműben csak a sofőr ült, mentő érkezett hozzá - írja a katasztrófavédelem.