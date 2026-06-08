Szívszorító tragédia a budapesti strandon: vízbe fulladt egy ötéves kisfiú

Felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a Fővárosi Főügyészség azzal az iráni édesanyával és két úszómesterrel szemben, akiknek a mulasztása egy ötéves kisfiú életébe került. A tragédia még 2024 júniusában történt egy budapesti strandon, ahol a 34 éves nő a barátaival és a gyermekével töltötte a napot. A megrázó esethez vezető órákban a kicsik többször is felügyelet nélkül maradtak a medencék mellett, ami végül végzetes hibának bizonyult – írta a Blikk.hu.

A budapesti strand területén történt mulasztás miatt vádat emelt az ügyészség

Fotó: MTI/ Haáz Sándor

Budapesti strand medencéjénél történt a szerencsétlenség

A tragédia pillanatában az úszni nem tudó kisfiú egy felfújható strandlabdával ugrott a mélyebb vízbe. A játék azonban szinte azonnal kicsúszott a kezei közül, a gyermek pedig elmerült. Bár a kisfiú kétségbeesetten kapálózva próbált a felszínen maradni, a környezetéből senki sem vette észre, hogy az életéért küzd. A helyzetet súlyosbította, hogy a medencénél szolgálatot teljesítő két úszómester súlyosan megszegte a munkaköri kötelességét.

Ahelyett, hogy folyamatosan a vizet pásztázták volna, huzamosabb ideig nem figyeltek, sőt, időnként teljesen hátat fordítottak a medencének, így esélyük sem volt időben észlelni a fuldoklást.

A víz alatt lévő gyermeket végül egy gyanútlan fürdőző vette észre, aki azonnal riasztotta az egyik úszómestert. Ezt követően a strand dolgozói összefogtak, és a mentők megérkezéséig megfeszített erővel küzdöttek a kisfiú életéért.

Bár a gyors újraélesztéssel a gyermek keringését sikerült visszaállítani, a kórházba szállítását követően kiderült, hogy a hosszas oxigénhiány miatt beállt az agyhalál, és az orvosok minden erőfeszítése ellenére a kisfiú életét vesztette.

A hatóságok szerint a tragédia mind a szülő, mind a strand személyzetének mulasztásából fakadt. A Fővárosi Főügyészség az édesanyát gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolja, mivel megszegte a tőle elvárható szülői gondoskodást és felügyeletet. A két úszómesternek halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt kell felelnie, amiért figyelmetlenségükkel közvetlen veszélyhelyzetet idéztek elő. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottakat próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, az úszómestereket pedig véglegesen tiltsa el a szakma gyakorlásától.

A döbbenetes eset kapcsán a Fővárosi Főügyészség nyomatékosan felhívta a figyelmet a nyári strandszezon rejtett veszélyeire. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a kisgyermekek biztonsága érdekében elengedhetetlen a szülők szigorú, pillanatnyi lankadást sem engedő figyelme, valamint a fürdők személyzetének maximális szakmai felelősségvállalása, hiszen a legkisebb mulasztás is visszafordíthatatlan tragédiához vezethet.

Szörnyűség történt egy festői strandon az ausztráliai Új-Dél-Walesben. A hatóságok május elején egy halott csecsemőre bukkantak egy 37 éves nő mellett. A sátorban egy másik kicsi is volt, akinek életéért jelenleg is küzdenek az orvosok.