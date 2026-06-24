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carmarthenshire

Súlyos buszbaleset történt: több utast is kórházba kellett szállítani

1 órája
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Egy utasokkal teli busz felborult. 19 ember sérült meg, a helyszínre két mentőhelikoptert is riasztottak.
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carmarthenshirekidwellybuszbaleset

Hat embert kórházba szállítottak, további tizenhárom pedig megsérült, miután egy busz az oldalára borult egy körforgalom közelében történt baleset után Wales part menti részén.

mentő
Forrás: Pexels
Fotó: Pexels / Pexels

Két mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre, miután egy First X11-es busz balesetet szenvedett az A484-es úton a walesi Carmarthenshire régióbeli Kidwelly tengerparti városában, körülbelül 12:20-kor. A rendőrség a súlyos baleset miatt lezárta az utat, ami a forgalomfigyelő rendszerek jelentései szerint hosszú késéseket okozott.

A sérültekről akkor azt az információt adták, hogy többen életveszélyesen megsérültek. Majd a délután folyamán a Dyfed-Powys-i Rendőrség, a Walesi Mentőszolgálat és a Közép- és Nyugat-Wales-i Tűzoltóság és Mentőszolgálat közös közleményt adott ki, amelyben elmondták, hogy 13 sérültet a helyszínen elláttak, további hatot viszont kórházba kellett szállítani, viszont senki sincs életveszélyes állapotban. 

 

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