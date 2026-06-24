Súlyos buszbaleset történt: több utast is kórházba kellett szállítani

Hat embert kórházba szállítottak, további tizenhárom pedig megsérült, miután egy busz az oldalára borult egy körforgalom közelében történt baleset után Wales part menti részén.

Forrás: Pexels

Fotó: Pexels / Pexels

Két mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre, miután egy First X11-es busz balesetet szenvedett az A484-es úton a walesi Carmarthenshire régióbeli Kidwelly tengerparti városában, körülbelül 12:20-kor. A rendőrség a súlyos baleset miatt lezárta az utat, ami a forgalomfigyelő rendszerek jelentései szerint hosszú késéseket okozott.

A sérültekről akkor azt az információt adták, hogy többen életveszélyesen megsérültek. Majd a délután folyamán a Dyfed-Powys-i Rendőrség, a Walesi Mentőszolgálat és a Közép- és Nyugat-Wales-i Tűzoltóság és Mentőszolgálat közös közleményt adott ki, amelyben elmondták, hogy 13 sérültet a helyszínen elláttak, további hatot viszont kórházba kellett szállítani, viszont senki sincs életveszélyes állapotban.