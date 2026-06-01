A rendőrök kergethették halálba a sülysápi vonatbaleset áldozatait – állítja a gyászoló család

Amint arról az Origón is beszámoltunk, feldolgozhatatlan tragédia rázta meg a Pest vármegyei települést péntek éjjel. A sülysápi vonatbalesetben egy 25, egy 29 és egy 32 éves férfi halt meg, amikor Suzukijukkal a lezárt félsorompó és a tiltó jelzés ellenére a sínekre hajtottak, és összeütköztek az éppen érkező szerelvénnyel. Egyikük helybeli volt, két társa pedig Dányról érkezett. Bár az első hírek arról szóltak, hogy legalább ketten közülük a munkahelyükre, éjszakai műszakba tartottak, az egyik áldozat családja most egész mást mondott a Tényeknek.

Rendőri üldözés okozhatta a hármas halállal végződő sülysápi vonatbalesetet Fotó: Mihádák Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Ez vezethetett a sülysápi vonatbalesethez

Az egyik áldozat egy négygyermekes édesapa volt, a férfi családja megtörten nyilatkozott a TV2 hírműsorának. Ők úgy tudják, a három fiatalember Dányból a sülysápi trafikba – tehát nem dolgozni – igyekezett, a volán mögött pedig nem Renátó ült, akinek volt jogosítványa, hanem egy másik, engedéllyel nem rendelkező férfi vezetett.

Állításuk szerint a rendőrök igazoltatni akarták a jármű utasait, azonban a későbbi áldozatok inkább menekülőre fogták. A hozzátartozók szerit a járőrök szabályosan üldözőbe vették őket, ezért hajtottak a vonat elé. A szülők azt is sérelmezik, hogy a hatóságok nem is értesítették őket a tragédiáról, fiúk haláláról csak másnap délelőtt szereztek tudomást.

Renátó családja szerint készülhettek kamerafelvételek a borzalmas vonatbaleset előzményeiről, ami bizonyíthatná az igazukat.

A riportban elhangzottakkal kapcsolatban írásban kértük a rendőrség véleményét is, amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük.