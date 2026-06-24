Kész horror: megkötözték és felgyújtották a szervezők a szabadulószoba egyik versenyzőjét

Súlyos égési sérüléseket szenvedett el egy nő egy úgynevezett "hardcore" szabadulószobában: a legfrissebb hírek szerint az ügyben érintettek közül akár hárman is börtönbe kerülhetnek. Mindez még 2022-ben történt, amikor az áldozat a spanyolországi Cajarban található Villa Amparo nevű helyszínen tartott eseményen vett részt: ekkor a játékban közreműködő színészek megbilincselték a nőt, majd arra utasították, hogy egy kötéllel a nyaka körül álljon fel egy székre.

Akár több év börtönt is kaphatnak a színészek, akik felgyújtottak egy nőt egy spanyolországi szabadulószobában / Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

Több év börtön várhat a vádlottakra, akik felgyújtottak egy nőt egy szabadulószobában

A gyanúsítottak ezt követően leöntötték az áldozatot, aki jelezte, hogy a folyadéknak gyanúsan benzinszaga van, ezt azonban figyelmen kívül hagyták, majd az egyikük meggyújtott egy öngyújtót. A sértett teste ezután lángra kapott, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. A színészek ekkor elmenekültek a helyszínről.

Az áldozat ezt követően hónapokat volt kénytelen egy speciális égési osztályon tölteni, majd még hosszú ideig kórházban ápolták. Mindeközben, a sérülések következtében, jelentős pszichológiai stresszt is elszenvedett.

A hírek szerint a „hardcore szabadulószobának” nevezett tevékenységben részt vevő csoportnak a szervezők azt mondták, olyan ruhát viseljenek, amit nem bánnak, ha bekoszolódik, és tájékoztatták őket a szabályokról is, a kockázatokról viszont nem.

Az ügyészség most úgy véli, a bűncselekmény gondatlanságból okozott testi sértésnek minősülhet, és két év börtönbüntetést kért a három vádlottra, míg az áldozat a magánvádas eljárásban három évet indítványozott. A sérült biztosítója továbbá 1,9 millió euró (nagyjából 675 millió forint) kártérítést is követelt, az elszenvedett sérülésekért. Az ügyben a tárgyalás a napokban vette kezdetét - írja a Daily Mail.