„Levágnám a tökit": kiakadtak a kazincbarcikaiak az óvódánál ólálkodó szatírra

Egy óvoda kerítéséhez fordulva elégítette ki magát egy férfi a Borsod–Abaúj–Zemplén vármegyei Kazincbarcikán. A nyomozók szerint a szatír korábban nőket zaklatott a városban, nekik mutogatta a nemi szervét. A helyiek vérlázítónak tartják, hogy a férfi még gyerekek közelében sem fogta vissza magát – derül ki a TV2 Tények riportjából.
Őszintén megmondom, amit kinéznék egy ilyen emberrel, levágnám a tökit, levágnám, le"
– mondta egy idős nő a tévéseknek. Egy másik pedig ezt tette hozzá:
Undorító, csúnya dolog, mert gyerekek is vannak ott"
Nem került rácsok mögé az óvódánál maszturbáló szatír
A szatír ellen szeméremsértés miatt emelt vádat az ügyészség. Abban az esetben, hogyha előkészítő ülésen beismerné a bűncselekmények elkövetését a péniszmutogatást és a nyilvános önkielégítést is, valamint lemondana a tárgyaláshoz való jogáról a vádhatóság másfél év fogházbüntetést javasol számára 2 évi próbaidőre felfüggesztve. Az ügyet hamarosan bíróságon tárgyalják majd, a férfi szabadlábon védekezhet.
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