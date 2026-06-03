Meghalt a férfi, akire ráomlott egy épület Székesfehérváron

Életveszélyes sérülésekkel, válságos állapotban szállították kórházban azt a férfit, akire hétfő délelőtt omlott rá egy négyszintes ipari épület Székesfehérváron, az egykori Cerbona-gyár területén. A bontásra ítélt létesítményben egy család tagjai hivatalos engedéllyel gyűjtöttek fémhulladékot, a megállapodás szerint azonban kizárólag a külső területeken dolgozhattak volna. A férfi a tiltás ellenére lépett be a lezárt épületbe, éppen akkor, amikor az összeomlott.

A férfi ennek, a bontás alatt álló négyemeletes épületnek a romjai alatt rekedt Székesfehérváron

Fotó: Budapest Mentőszervezet/Facebook

Meghalt a Székesfehérváron romok alatt rekedt férfi

A leomló épület törmelékei alá szorult bajbajutott kimentésére közel félszáz tűzoltó, mentős és speciális mentő sereglett össze a helyszínen. A férfit este fél hat körül emelték ki a romok alól, azonban a hosszan tartó nyomás és a súlyos belső, valamint medence- és végtagsérülései miatt a helyszínen összeomlott a keringése.

A sérültet a mentők a sikeres újraélesztés után intubálva és gépi lélegeztetéssel a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház intenzív osztályára szállították. Az orvosok azóta küzdöttek a férfi életéért, azonban az állapotát nem sikerült stabilizálni, szerda reggel meghalt – tudta meg az Fmc.hu.

Közleményében a kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság pedig foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított eljárást.