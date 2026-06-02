Sokkoló videó: így mentették ki a romok alól a szerencsétlenül járt férfit Székesfehérváron

Amint arról beszámoltunk, hétfő délelőtt Székesfehérváron, a volt Cerbona gyár területén összeroskadt egy bontás alatt álló négyemeletes ipari épület. A Takarodó úti munkálatok közben történt baleset során egy munkás a törmelékek alá szorult.

A férfi ennek, a bontás alatt álló négyemeletes épületnek a romjai alatt rekedt Székesfehérváron

Fotó: Budapest Mentőszervezet/Facebook

Videón a mentés Székesfehérváron

A helyszínen a tűzoltók és a speciális mentőegységek emberfeletti küzdelmet folytattak, hogy kihozzák a romok alól a házomlás áldozatát. Ez kora este sikerült is, azonban a kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott. Újraélesztése után a mentők intubálták a középkorú férfit, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. Úgy tudni, alsó végtagi és medencetáji, valamint más belső sérüléseket szenvedett el.

A sikeres mentésről a HUNOR Mentőszervezet készített videófelvételt, amelyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is megosztott hivatalos Facebook-oldalán. A videót megtekintheti ide kattintva.