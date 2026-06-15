Elfogták a cseh szatírt, aki fényes nappal mutogatta magát Kelenföldön – videóval

Ahogy arról az Origo is több alkalommal tájékoztatott, a pályaudvar környéken élők az elmúlt hetekben egyre többször panaszkodtak zaklatókra és magukat mutogató férfiakra. A szeméremsértés miatt most elfogott 45 éves cseh állampolgár egyike azoknak, akik miatt a rendőrség megerősített jelenléttel figyeli Kelenföld egyes részeit. Az elfogás részleteiről a rendőrség adott ki tájékoztatást.

Szeméremsértés miatt vettek őrizetbe egy cseh férfit Kelenföldön

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A szeméremsértés miatt elfogott férfi beismerte tettét

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfit a rendőrök a helyszínen elfogták, majd előállították a XI. Kerületi Rendőrkapitányságra. A tolmács segítségével kihallgatott 45 éves cseh állampolgár beismerő vallomást tett. A rendőrök szeméremsértés megalapozott gyanúja miatt még aznap őrizetbe vették, azóta pedig bíróság elé állították.

A rendőrség közölte, hogy a lakossági panaszokra reagálva május 28-a óta állandó, megemelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. A XI. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei önállóan, valamint a közterület-felügyelőkkel közösen is szolgálatot látnak el. Munkájukat a BRFK Közrendvédelmi Főosztályának munkatársai és a Készenléti Rendőrség is segíti, ezért a környéken gyakorlatilag éjjel-nappal vannak rendőrök.

Egyre több panasz érkezett a környékről

Az elmúlt időszakban több nő is arról számolt be, hogy zaklatók és magukat mutogató férfiak jelentek meg Kelenföldön. Az egyik nő szerint egy férfi egy ház előtti lépcsőn ülve, lehúzott nadrággal végzett önkielégítést, miközben a járókelőknek mutogatta magát. A nő mobiltelefonjával videóra vette a jelenetet, ám amikor elhaladt mellette, a férfi állítólag megragadta a bokáját. Az áldozat beszámolója szerint a zaklató rángatni kezdte, és azt követelte, hogy nézze végig, amit csinál. A nőnek végül sikerült elmenekülnie, de elmondása szerint az eset óta fél egyedül közlekedni.

Gyermekek is találkozhattak a zaklatóval

A nő arról is beszélt, hogy röviddel korábban egy kisgyermek és az édesanyja is összefutott a férfival. Elmondása szerint a gyerek sírni kezdett, miután meglátta a magát mutogató zaklatót. A környéken élők szerint ráadásul nem egyetlen ilyen esetről van szó, többen arról számoltak be, hogy más férfiak is zaklatják vagy követik a nőket az utcán.