Évi 350 milliót kerestek rajta, miközben ő a poklok poklát járta meg

Súlyos emberkereskedelmi és prostitúciós ügyekre derítettek fényt a hatóságok Ausztriában, amelyekben magyar állampolgárok estek áldozatul, illetve működtek közre elkövetőként. A Felső-Ausztria tartományi Bűnügyi Nyomozó Hivatal összehangolt és intenzív felderítő munkájának köszönhetően az elmúlt időszakban több olyan hálózatot is sikerült felszámolni, amelyek kiszolgáltatott helyzetben lévő magyar nőket kényszerítettek szexmunka elvégzésére – számolt be a Borsonline.hu.

A kényszerített szexmunka és az illegális prostitúció ellen indítottak összehangolt akciót az osztrák és magyar hatóságok

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Magyar szexmunkásokra bukkantak Ausztriában

A legfrissebb rendőrségi akció során a nyomozók egy linzi szállodában csaptak le egy illegális prostitúcióval gyanúsítható csoportra. A rajtaütés alkalmával a hatóságok négy magyar állampolgárt találtak a helyszínen: egy 22 éves férfit, valamint három nőt, akik 22, 28 és 29 évesek voltak. A rendőrség a férfit és a legidősebb, 29 éves nőt futtatás megalapozott gyanújával azonnal őrizetbe vette.

Miközben a 28 éves nő kijelentette, hogy önként vállalta a tevékenységet, a 22 éves fiatal lány vallomásából kiderült, hogy őt hónapok óta szexrabszolgaként tartották fogva és kényszerítették a munkára. A gyanúsítottak a fiatal áldozatot teljesen kizsákmányolták, és a megszerzett jövedelmének száz százalékát elvették tőle.

A linzi ügyészséggel történt egyeztetést követően a két emberkereskedőt a helyi büntetés-végrehajtási intézetbe szállították. Nem ez az első eset, hogy a magyar és az osztrák hatóságoknak hasonló bűncselekmények miatt kell intézkedniük a térségben.

Egy korábbi, szintén nagyszabású akció során egy komplett, magyarok által üzemeltetett bordélyházat számoltak fel a nyomozók. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési egysége és az osztrák társszervek többhetes előkészítő munkát követően egy összehangolt, Budapestet és Linzet is érintő razzia során fogták el egy szervezett bűnbanda tagjait.

Az áldozatokat folyamatosan felügyelők tartották szemmel, megakadályozva a szökésüket, és ők vették el a vendégektől származó bevételeket is. Mivel a kizsákmányolt nők többsége súlyos drogfüggőséggel küzdött, a bűnszervezet tagjai készpénz helyett metamfetaminnal fizettek nekik a munkájukért, ezzel is fenntartva a függőségi és kiszolgáltatott helyzetet.

A nyomozás adatai szerint a bűnszervezet évente legalább 350 millió forintnak megfelelő összeget realizált a lányok futtatásából, de a valós, eltitkolt bevétel ennek a többszöröse is lehetett. A hálózat irányítóit – két férfit és egy nőt, akik ellen korábban már európai elfogatóparancs volt érvényben – egy budapesti, VIII. kerületi bérelt apartmanban érték utol a rendőrök.

Velük együtt őrizetbe vettek egy másik nőt is, akinél a házkutatás során több, különböző nevekre kiállított hamis okmányt találtak. Az ausztriai helyszíneken a hatóságok két bezárt lányt szabadítottak ki, akiktől készpénzt és kábítószert is lefoglaltak. Ellenük a felső-ausztriai Welsi Ügyészség indított eljárást bűnszervezetben való részvétel miatt, a bűnbanda többi tagja pedig jelenleg is őrizetben várja a kiadatási eljárás lefolytatását.