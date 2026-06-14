Brutális képeken a szalagkorlátot összegyűrő Audi S5: a 21 éves sofőr szörnyethalt

Nem sokkal éjfél előtt történt a felfoghatatlan tragédia a Máriapócs és Ófehértó közötti útszakaszon. A 21 éves sofőr szörnyethalt, miután az Audi S5 lesodródott az útról, majd brutális erővel a földbe csapódott – számolt be az éjjeli tragédiáról a Szon.hu.

Szörnyethalt az Audi S5 sofőrje, az utasa súlyosan megsérült Fotó: Illusztráció/ Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Szörnyethalt a 21 éves sofőr a brutális becsapódásban

A tragédia a Máriapócs és Ófehértó közötti útszakaszon, a 4927-es út 6-os kilométerénél történt. Az elsődleges információk szerint

a német rendszámú fekete Audi S5 egy jobbra ívelő kanyarban vált irányíthatatlanná.

A szakaszon 60 kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben. A sportkocsi lesodródott az útról, a sofőr pedig elveszítette uralmát a jármű felett.

Harmonikává gyűrte a szalagkorlátot az Audi

A becsapódás erejét jól mutatja, hogy az autó először az út bal oldalán található szalagkorlátnak csapódott. A korlátot valósággal harmonikaszerűen összegyűrte, majd több méterrel arrébb repítette. Ezután az Audi orral a csatorna oldalfalába fúródott.

A jármű ezt követően többször átfordult, végül hatalmas erővel a földbe csapódott.

A roncs szinte felismerhetetlenné vált.

Hiába érkeztek gyorsan a segítségére

A helyszínre a nyírbátori hivatásos tűzoltók és a baktalórántházai hivatásos tűzoltók vonultak. A szakemberek kiemelték az utasokat az összeroncsolódott járműből, azonban a sofőr életét már nem lehetett megmenteni.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 21 éves férfi a helyszínen meghalt.

A vele utazó, szintén húsz év körüli férfi súlyos sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Teljes útzár mellett helyszíneltek

A tragédia miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrök és a baleseti helyszínelők órákon keresztül dolgoztak a helyszínen, miközben a műszaki mentést végző egységek eltávolították a roncsokat és biztosították a területet. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Az Audiról készült brutális képeket ide kattintva tudja megtekinteni!