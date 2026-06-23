Horror a nyári táborban: eszméletlenül húzták ki a medencéből a 9 éves kisfiút

Újabb megrázó tragédia árnyékolja be az idei nyarat, miután június 15-én, egy szerdai délutánon életét vesztette egy kilencéves kisfiú egy virginiai nyári táborban. A szomorú hírt a tábornak otthont adó helyi úszóiskola jelentette be hivatalos közleményében – írta a People.

Eszméletlenül húzták ki a medencéből a táborozó kilencéves kisfiút

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Kilencéves kisfiú halt meg a nyári táborban

Mint írták, az iskolás gyermeket eszméletlen állapotban emelték ki a medencéből, és bár a mentők kiérkezéséig azonnal megkezdték az újraélesztését, a gyors beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni az életét. A kisfiút ugyan még kórházba szállították, ám az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A helyi sajtó azonosította az áldozatot: a kilencéves King Overdont gyászolja a környezete. Édesanyja, LaTaisha Johnson megtörten és mérhetetlen fájdalommal nyilatkozott:

Ő volt a legkisebb gyerek a legnagyobb szívvel. Reggel 8:17-kor mondtam a fiamnak utoljára, hogy mindennél jobban szeretem, majd hirtelen ennyi volt. King volt mindenünk. Ő volt életünk szerelme, a szívünk, az örömünk és annyi minden okának forrása. Az a fájdalom, amit most érzünk, elviselhetetlen, és nincsenek szavak, amelyek leírhatnák, min megyünk keresztül.

A család elviselhetetlen, szavakkal leírhatatlan fájdalmat él át a hirtelen jött, felfoghatatlan veszteség miatt. Az úszóiskola vezetősége mély szomorúságának adott hangot, kiemelve, hogy a hatóságokkal teljes mértékben együttműködnek a tragédia körülményeinek tisztázása érdekében.

Szívünkben együtt érzünk a gyermek családjával és szeretteivel ebben a veszteségben. Őszinte részvétünket fejezzük ki, és gondolatainkban tartjuk őket és mindazokat, akiket érintett ez a tragédia”

– mondta a Swim RVA.

Döbbenetes mulasztássorozat vezetett egy ötéves gyermek halálához, amely miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a szülő és a személyzet ellen. A végzetes napon egy budapesti strand medencéinél pihent az a baráti társaság, amelynek tagjai órákra szem elől tévesztették a kicsiket.