Saját nagymamáját rabolta ki egy tinédzser Szabolcs–Szatmár–Bereg vármegyében, miután az idős asszony nem volt hajlandó pénzt adni neki kábítószerre a Szon.hu cikke szerint. Biztosan Ön is erre tippelt. Az ügyészség szerint a fiú rátámadt mozgáskorlátozott nagymamájára. Most azt találja ki, mi történt ezután!

Találja ki, miért rángatta meg a hajánál fogva a nagymamáját egy szabolcsi kamasz

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A fiú megragadta az ágyon ülő nagymamája haját.

Az áldozat megpróbált védekezni. Beleharapott unokája karjába.

A fiú megütötte, és elvette a ruhájába dugott pénztárcáját, amelyből 1500 forintot kivett.

A drog határozottan rossz tanácsadó

Évekig lakott együtt a beteg, mozgáskorlátozott nagymama és a kamasz egy Mátészalka környéki kis településen álló házban. 2025-ben kezdődtek a gondok, amikor a fiú elkezdett drogozni. Idén februárban pénzt kért az idős asszonytól, abból vette meg a következő adagját, és azonnal el is fogyasztotta. Még ugyanazon a napon újra pénzt követelt a nagymamájától, hogy kábítószert vehessen, de a nagyi ezt már megtagadta. Ezután történt a brutális támadás.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség rablás minősített esetével és kábítószer fogyasztásával vádolja a fiatalkorút.

Az ügyészség három év javítóintézeti nevelést indítványozott vele szemben – tájékoztatta dr. Márton Anett Zsuzsanna, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője a helyi lapot.

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