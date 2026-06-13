Találja ki, miért rángatta meg a hajánál fogva a nagymamáját egy szabolcsi kamasz

Saját nagymamáját rabolta ki egy tinédzser Szabolcs–Szatmár–Bereg vármegyében, miután az idős asszony nem volt hajlandó pénzt adni neki kábítószerre a Szon.hu cikke szerint. Biztosan Ön is erre tippelt. Az ügyészség szerint a fiú rátámadt mozgáskorlátozott nagymamájára. Most azt találja ki, mi történt ezután!
A fiú megragadta az ágyon ülő nagymamája haját.
Az áldozat megpróbált védekezni. Beleharapott unokája karjába.
A fiú megütötte, és elvette a ruhájába dugott pénztárcáját, amelyből 1500 forintot kivett.
A drog határozottan rossz tanácsadó
Évekig lakott együtt a beteg, mozgáskorlátozott nagymama és a kamasz egy Mátészalka környéki kis településen álló házban. 2025-ben kezdődtek a gondok, amikor a fiú elkezdett drogozni. Idén februárban pénzt kért az idős asszonytól, abból vette meg a következő adagját, és azonnal el is fogyasztotta. Még ugyanazon a napon újra pénzt követelt a nagymamájától, hogy kábítószert vehessen, de a nagyi ezt már megtagadta. Ezután történt a brutális támadás.
A Nyíregyházi Járási Ügyészség rablás minősített esetével és kábítószer fogyasztásával vádolja a fiatalkorút.
Az ügyészség három év javítóintézeti nevelést indítványozott vele szemben – tájékoztatta dr. Márton Anett Zsuzsanna, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője a helyi lapot.
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