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mátészalka

Találja ki, miért rángatta meg a hajánál fogva a nagymamáját egy szabolcsi kamasz

52 perce
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Brutálisan kegyetlenül bánt a vele lakó rokonával egy szabolcsi kamaszfiú. Találja ki, miért esett neki az idős asszonynak. Annyit elárulunk, hogy vádat emeltek ellene amiatt, amit tett.
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Saját nagymamáját rabolta ki egy tinédzser Szabolcs–Szatmár–Bereg vármegyében, miután az idős asszony nem volt hajlandó pénzt adni neki kábítószerre a Szon.hu cikke szerint. Biztosan Ön is erre tippelt. Az ügyészség szerint a fiú rátámadt mozgáskorlátozott nagymamájára. Most azt találja ki, mi történt ezután! 

Találja ki, miért rángatta meg a hajánál fogva a nagymamáját egy szabolcsi kamasz
Találja ki, miért rángatta meg a hajánál fogva a nagymamáját egy szabolcsi kamasz
Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A fiú megragadta az ágyon ülő nagymamája haját. 

Az áldozat megpróbált védekezni. Beleharapott unokája karjába.

A fiú megütötte, és elvette a ruhájába dugott pénztárcáját, amelyből 1500 forintot kivett.

A drog határozottan rossz tanácsadó

Évekig lakott együtt a beteg, mozgáskorlátozott nagymama és a kamasz egy Mátészalka környéki kis településen álló házban. 2025-ben kezdődtek a gondok, amikor a fiú elkezdett drogozni. Idén februárban pénzt kért az idős asszonytól, abból vette meg a következő adagját, és azonnal el is fogyasztotta. Még ugyanazon a napon újra pénzt követelt a nagymamájától, hogy kábítószert vehessen, de a nagyi ezt már megtagadta. Ezután történt a brutális támadás.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség rablás minősített esetével és kábítószer fogyasztásával vádolja a fiatalkorút.

Az ügyészség három év javítóintézeti nevelést indítványozott vele szemben – tájékoztatta dr. Márton Anett Zsuzsanna, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője a helyi lapot.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez! A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet. 

Találja ki, hová bújt egy kukkoló Meződkövesden

Szeméremsértés miatt felelhet az a mezőkövesdi fiatal, akinek meglehetősen szokatlan perverziója van. Halott emberek között leskelődött és maszturbált, és nem is akárhol. Kattintson a beteg elme tetteiért!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

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