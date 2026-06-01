Tallós Rita

Súlyos motorbalesetet szenvedett Tallós Rita, a színésznő kerekesszékbe kényszerült

Néhány nappal ezelőtt motoros baleset érte a népszerű színésznőt, aki súlyos sérülést szenvedett. Tallós Rita jelenleg fekvőgipszben lábadozik, és egyelőre kerekesszékkel tud csak közlekedni.
Egy pillanat alatt vált rémálommá az útja, amikor motorjával elesett, és a jármű a lábára zuhant. Tallós Rita súlyos sérülést szenvedett a balesetben, amely után azonnal orvosi ellátásra szorult – írta meg a Blikk.

Tallós Rita
Motorosbalesetet szenvedett Tallós Rita
Fotó: MW/Archív

Tallós Rita lába spirálisan eltört

Az Ázsia Expressz korábbi szereplője a Blikknek mesélt a történtekről.

A színésznő elmondása szerint múlt csütörtökön motorral indult teniszezni, amikor váratlanul lefékeztek előtte. Ő is fékezett, azonban a hátán lévő nagy tenisztáska miatt elvesztette az egyensúlyát. A motor eldőlt, és a bokájára zuhant.

Teniszezni mentem motorral, lefékeztek előttem, így én is lefékeztem. Volt egy nagy tenisztáska a hátamon, elvesztettem az egyensúlyom, eldőlt a motor és alászorult a bokám, a lábszáram pedig spirálban eltört

 – idézte fel a balesetet Tallós Rita.

Kerekesszékkel közlekedik

A sérülés következtében a színésznő jelenleg fekvőgipszben lábadozik otthonában. Napjai nagy részét pihenéssel tölti, a lakáson belüli közlekedés is komoly nehézséget okoz számára.

Elmondása szerint jelenleg kerekesszéket használ, amelyet az édesanyjától kapott. A mankóval ugyanis nehezen tudna biztonságosan közlekedni az otthonában.

Itthon vagyok, fekvőgipsszel, szobafogságban. Most kerekesszékkel közlekedem, ha kell, mert a mankóval is nagyon nehéz mozogni a lakáson belül 

– mondta.

Már a visszatérését tervezi

Tallós Rita ugyanakkor nem szeretne sokáig tétlen maradni. A színésznő az orvosával már egyeztetett arról, hogy a hónap közepén járógipszet kapjon. Erre azért van szüksége, mert a közeljövőben több fontos programja és elfoglaltsága is lesz.

A művész bízik benne, hogy két héten belül ismét talpra állhat, és fokozatosan visszatérhet megszokott életéhez. A családja ugyanakkor a történtek után egyre nehezebben viseli a motorozással járó veszélyeket, és szívesen lebeszélné őt a kockázatos hobbiról.

Tallós Ritának nem ez volt az első motorbalesete

Tallós Rita pár évvel ezelőtt a Mokkában mesélt a szerencsétlenségről, amit Rékasi Károly balesetéhez hasonlított.

 Szerencsém volt, rajtam volt a protektoros dzseki, megúsztam egy szegycsont-töréssel. 18 évente szokott velem ilyen történni

 - mondta akkor, és azt is elárulta, hogy bár nagyon szeret motorozni, egy ideig biztosan nem fog vezetni.

 

