Támadás Salgótarjánban: nőkre vadászott a visszaeső férfi, késsel szúrta nyakon áldozatát

Sikítás hangja visszhangzott a salgótarjáni távolsági buszpályaudvar épületében, amikor egy nő kétségbeesetten próbált menekülni zaklatója elől. A támadás nem ért véget a női mosdó ajtajánál, a férfi tovább üldözte és bántalmazta áldozatát. És a történetnek itt még koránt sincs vége. Közleményt adott ki a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

Két nő is áldozata lett a nógrádi férfi brutális támadásának

A támadás a buszpályaudvar női mosdójánál kezdődött

A vádirat szerint a 33 éves, büntetett előéletű férfi 2025. május 17-én este a salgótarjáni távolsági buszpályaudvaron szólított le egy nőt.

A sértett a férfi tolakodó viselkedése elől a női mosdóba menekült, azonban a férfi követte őt. A vádlott rángatni kezdte az ajtót, majd úgy tett, mintha távozna. Amikor a nő úgy gondolta, hogy elmúlt a veszély és kilépett a mosdóból, a férfi ököllel megütötte. A sértett sikítani kezdett, de támadója tovább bántalmazta.

A brutális jelenetnek végül a helyszínen szolgálatot teljesítő biztonsági őrök vetettek véget.

Késsel szúrta nyakon a fiatal nőt

A férfi néhány hónappal később ismét erőszakos bűncselekményt követett el.

2025. július 12-én megjelent egy ismerőse házánál, ahol annak 27 éves testvére tartózkodott. Mivel ismerték egymást, a nő beengedte a részeg férfit.

A vádlott szexuális kapcsolatot akart létesíteni a sértettel, aki ezt egyértelműen visszautasította. A férfi ettől dühbe gurult, megfenyegette a nőt, hogy megöli, majd elővett egy kést és kétszer nyakon szúrta.

A rettegő áldozattal ezután erőszakoskodott, miközben tovább bántalmazta.

Csak a testvér érkezése állította meg

A nő helyzete rendkívül veszélyessé vált, azonban ekkor hazaérkezett a férfi ismerőse.

A hazatérő családtag közbelépett, és megakadályozta, hogy a vádlott tovább bántalmazza a sértettet. Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ugyanakkor a nyaki szúrások miatt reálisan fennállt a súlyosabb sérülések kialakulásának veszélye is.

Hét év börtönt kér az ügyészség

A Salgótarjáni Járási Ügyészség garázdaság, szexuális erőszak bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés kísérlete és könnyű testi sértés miatt emelt vádat a férfi ellen.