Támadás Salgótarjánban: nőkre vadászott a visszaeső férfi, késsel szúrta nyakon áldozatát

Sikítás hangja visszhangzott a salgótarjáni távolsági buszpályaudvar épületében, amikor egy nő kétségbeesetten próbált menekülni zaklatója elől. A támadás nem ért véget a női mosdó ajtajánál, a férfi tovább üldözte és bántalmazta áldozatát. És a történetnek itt még koránt sincs vége. Közleményt adott ki a Nógrád Vármegyei Főügyészség.
A támadás a buszpályaudvar női mosdójánál kezdődött
A vádirat szerint a 33 éves, büntetett előéletű férfi 2025. május 17-én este a salgótarjáni távolsági buszpályaudvaron szólított le egy nőt.
A sértett a férfi tolakodó viselkedése elől a női mosdóba menekült, azonban a férfi követte őt. A vádlott rángatni kezdte az ajtót, majd úgy tett, mintha távozna. Amikor a nő úgy gondolta, hogy elmúlt a veszély és kilépett a mosdóból, a férfi ököllel megütötte. A sértett sikítani kezdett, de támadója tovább bántalmazta.
A brutális jelenetnek végül a helyszínen szolgálatot teljesítő biztonsági őrök vetettek véget.
Késsel szúrta nyakon a fiatal nőt
A férfi néhány hónappal később ismét erőszakos bűncselekményt követett el.
2025. július 12-én megjelent egy ismerőse házánál, ahol annak 27 éves testvére tartózkodott. Mivel ismerték egymást, a nő beengedte a részeg férfit.
A vádlott szexuális kapcsolatot akart létesíteni a sértettel, aki ezt egyértelműen visszautasította. A férfi ettől dühbe gurult, megfenyegette a nőt, hogy megöli, majd elővett egy kést és kétszer nyakon szúrta.
A rettegő áldozattal ezután erőszakoskodott, miközben tovább bántalmazta.
Csak a testvér érkezése állította meg
A nő helyzete rendkívül veszélyessé vált, azonban ekkor hazaérkezett a férfi ismerőse.
A hazatérő családtag közbelépett, és megakadályozta, hogy a vádlott tovább bántalmazza a sértettet. Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ugyanakkor a nyaki szúrások miatt reálisan fennállt a súlyosabb sérülések kialakulásának veszélye is.
Hét év börtönt kér az ügyészség
A Salgótarjáni Járási Ügyészség garázdaság, szexuális erőszak bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés kísérlete és könnyű testi sértés miatt emelt vádat a férfi ellen.
Az ügyészség mértékes indítványa szerint a vádlottra hét év börtönbüntetés, hét év közügyektől eltiltás, valamint közel 1,2 millió forint bűnügyi költség megfizetése várhat.
A férfi jelenleg letartóztatásban van, ügyében a Salgótarjáni Járásbíróság dönt majd.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.