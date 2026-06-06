Lebukott a fantomszámlákkal trükköző taxismaffia

Több mint kétszázmillió forintnyi bevétel eltitkolása és ötvenmillió forintot elérő fiktív számlázás miatt bukott le egy miskolci taxis cég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legutóbbi ellenőrzésén – írta a Boon.hu. A hatóság tájékoztatása a borsodi vállalkozás adót csalt és a vizsgálat során is próbálta félrevezetni a nyomozókat. Az adóhatóság dolgát azonban ez sem nehezítette meg: az online számlaadatok és a társhatóságoktól, partnerektől származó információk segítségével teljes egészében sikerült rekonstruálniuk a cég valós pénzmozgásait.

Taxis céget buktatott le a NAV diszpécsere

Fotó: Ladóczki Balázs / illusztráció

A diszpécserszolgálat buktatta le a taxivállalkozást

A taxitársaság vesztét végül a saját fuvarszervezési adatai, pontosabban a diszpécserszolgáltatások nyilvántartásai okozták. Mivel a vállalkozás ismert fuvarszervezők hálózatán keresztül bonyolította a fuvarokat, a NAV-nak csupán be kellett kérnie a partnercégektől a bejelentett adatokat. A diszpécseradatok és a tényleges forgalom összevetése után azonnal kibukott, hogy a vizsgált időszakban a miskolci cég közel 200 millió forintnyi fuvardíjat egyszerűen „elfelejtett” bevallani. A vizsgálat során még mélyebb visszaélésekre is bukkantak, ugyanis kiderült, hogy

a társaság nagyjából 50 millió forint értékben bocsátott ki teljesen fiktív számlákat. Ezek mögött semmilyen valós teljesítés nem állt. A cég papíron autószerelési, reklám-, valamint zöldterület-kezelési szolgáltatásokat számlázott ki másoknak, miközben a valóságban sem autószerelővel, sem kertésszel, de még egy alapvető műhellyel vagy szerszámkészlettel sem rendelkezett a feladatok ellátásához.

A leleplezett trükközés méregdrága lecke a vállalkozásnak. A feltárt szabálytalanságok miatt a taxis cégnek

a több mint 60 millió forintos tiszta adóhiány megfizetésén túl a legsúlyosabb, 200 százalékos adóbírsággal és a tetemes késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ami a teljes fizetendő összeget az eredeti adócsalás többszörösére duzzasztja.

A NAV kiemelte:

az eset tökéletes példája annak, hogy a modern adatelemzési rendszerek korában az eltitkolt bevételek akkor is hajszálpontosan felderíthetők, ha az érintett cégek megpróbálnak keresztbe tenni a hatóságnak.

Egy évekig működő, profi módon felépített pénzügyi hálózat omlott össze a hatóságok előtt januárban. A bűnszervezet közel hétmilliárd forintot csalt el fiktív számlákkal, támogatásokkal és hitelekkel, mielőtt a NAV végleg lezárta a nyomozást.