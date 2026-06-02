Teherhajó szabadult el a Dunán: stéget tarolt le a harminc utast szállító kishajó mellett

Hatalmas tragédiát sikerült hajszál híján elkerülni a Dunán, a romániai Tulcsa (Tulcea) térségében, amikor egy elszabadult teherhajó letarolta a part menti infrastruktúrát. A panamai zászló alatt hajózó, Prince Zafer nevű óriási jármű eredetileg Szulinából indult útnak, és a moldovai Giurgiulești kikötője felé tartott, ahol a tervek szerint gabonát rakodtak volna a fedélzetére. A kedd délutáni órákban azonban a monstrum hirtelen teljesen irányíthatatlanná vált, és tehetetlenül sodródni kezdett a folyópart felé – írta a Borsonline.hu.

A panamai teherhajó teljes áramszünet miatt vált irányíthatatlanná a folyón

Fotó: Molcsányi Máté

Teherhajó okozhatott volna tömegszerencsétlenséget a Dunán

Az elszabadult teherhajó végül hatalmas erővel csapódott egy part menti stégnek, amelyet a felismerhetetlenségig összeroncsolt. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy csupán a szerencsés időzítésen múlt az életveszélyes katasztrófa.

Nem sokkal az ütközés előtt ugyanis még egy harminc utast szállító kishajó állomásozott pontosan annál a mólónál, amelyet a teherszállító végül letarolt. Ha a baleset pár perccel korábban történik, a gázolás elkerülhetetlen lett volna.

A Galaci Al-Dunai Folyami Igazgatóság (AFDJ) képviselője a baleset után megerősítette, hogy közvetlenül egyeztettek a teherszállító kapitányával a történtekről. A vizsgálatok elsődleges adatai szerint a drámai incidenst teljes műszaki hiba okozta. A hajón hirtelen leálltak a generátorok, amelynek következtében a kormánymű és az összes kritikus navigációs rendszer egyszerre mondta fel a szolgálatot, teljesen kiszolgáltatottá téve a monstrumot a folyó sodrásának. Az esetről készült félelmetes videófelvétel is hűen tükrözi, mekkora pánikot keltett a part felé tartó irányíthatatlan jármű látványa.

A román felségjelzésű Alcyon márciusban futott zátonyra a folyó Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán. A búzát szállító uszályhajó eleje sérült meg. Szakemberek dolgoznak azon, hogy kiszivattyúzzák a hajótestből a vizet.