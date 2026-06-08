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Látott már ilyet? Videón, ahogy egy Tesla belerongyol egy fagyizóba Siófokon

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Súlyos baleset történt szombat hajnalban Siófokon, amikor egy nagy sebességgel haladó személyautó egy kereszteződésben összeütközött egy másik gépkocsival. A karambolt követően az irányíthatatlanná vált Tesla egy fagyizó épületébe csapódott, a baleset pillanatát pedig egy közeli kamera is rögzítette.
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A sofőr egy Teslával száguldott a városban, a szemtanúk és a károsultak beszámolói alapján a sebessége akár a 150 km/h-t is elérhette. A sofőr a baleset előtt figyelmen kívül hagyott egy STOP-táblát, így csapódott neki a másik autónak, amelyben három fiatal utazott. A fagyizó tulajdonosa elárulta, hogy a Tesla akkora erővel tarolta le az üzletet, hogy még az épület fala is megrepedt a brutális ütközéstől – írta a Blikk.

Tesla
Bort keresett a fagyizóban a Tesla sofőrje
Fotó: Tények

„Hol a borom?” – kérdezte a fagyizóba csapódó Tesla sofőrje

A vétlen autóban ülő mindhárom fiatal megsérült: egy férfi a fejét, mellkasát és könyökét ütötte meg, a két női utas közül pedig egyikük hasi, másikuk mellkasi sérüléseket szenvedett. Bár a mentők a Tesla vezetőjét és két utasát is kórházba szállították, a luxusautót vezető nő nem sérült meg súlyosan. A beszámolók szerint a baleset után az egyik első kérdése az volt: „Hol a borom?”.

A rombolás után az összetört fagyizó a komoly károk ellenére már ki tudott nyitni, a balesetben érintett másik vendéglátóhely azonban továbbra sem fogad vendégeket.

Korábban beszámoltunk róla, hogy vasárnap reggel erőszakba torkollott egy utazás a ceglédi Volánbuszon, miután egy agresszív utas rátámadt a sofőrre, a dühöngő férfit pedig végül egy arra járó polgárőrnek sikerült ártalmatlanná tennie és a földre kényszerítenie.

 

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