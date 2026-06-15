A gyöngyösi nyílt utcán akarta kivégezni élettársát a büntetett előéletű férfi

Az eset még 2024 novemberében történt, amikor a gyöngyösi buszpályaudvar információs irodája előtt egy eldurvult párkapcsolati szóváltás és testi sértés pillanatok alatt köztörvényes erőszakká fajult – írta a Heol.hu.

Térfigyelő kamera rögzítette a testi sértés pillanatait

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A gátlástalan elkövető a nyílt utcán, a ruházatánál fogva rántotta a fagyos aszfaltra élettársát, majd a menekülni próbáló, kétségbeesett nőt olyan megsemmisítő erejű ökölcsapással mérte fejre, hogy a sértett azonnal eszméletét vesztve roskadt össze. A hátborzongató jelenetsort a közelben elhelyezett térfigyelő kamera is rögzítette, így a hatóságok számára kendőzetlenül kirajzolódtak a visszaeső bűnöző gátlástalan tettei, aki még a padhoz menekülő, védekezésre képtelen áldozatát is tovább ütötte és rugdosta.

Súlyos testi sértés a vád

Bár a sértett asszony a fején, a hasfalán és a mellkasán keletkezett zúzódásokkal nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel túlélte a lincselésszerű támadást, a bántalmazás intenzitása és gátlástalansága alkalmas volt jóval súlyosabb, akár maradandó egészségkárosodás előidézésére is.

A Gyöngyösi Járási Ügyészség sajtószóvivője, Dr. Kenézi Diána megerősítette, hogy a vádhatóság a napokban benyújtott vádiratában súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta a büntetett előéletű férfival szemben.

A hatályos Büntető Törvénykönyv szigorú rendelkezései szerint, aki más testi épségét vagy egészségét sérti, bűncselekményt követ el, és amennyiben a sérülés nyolc napon túl gyógyul, az elkövető akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

A törvény szigora vár a bántalmazóra

A társadalom igazságérzete és a közrend védelme megköveteli, hogy az ilyen és ehhez hasonló, nők elleni gyáva erőszakot bemutató elkövetők elnyerjék méltó büntetésüket.

A köztéri kamerák felvételei megdönthetetlen bizonyítékként szolgálnak a bíróság előtt, így a büntetett előéletű férfi ezúttal nem menekülhet a felelősségre vonás alól.

A Gyöngyösi Járási Bíróság döntése hivatott majd újfent egyértelmű ítéletet hozni, azonban a magyar jogrendszer a legszigorúbban lép fel azokkal szemben, akik a családon belüli erőszakot és a fizikai terrort választják az emberi szó helyett.