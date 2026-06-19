Till Tamás-ügy: megszólaltak a meggyilkolt kisfiú szülei

Mint arról az Origó is többször beszámolt, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján, kerékpárral ment el otthonról, hogy megnézze a közeli lovardában született kiscsikót. A gyermek soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem egy negyed évszázadon keresztül reménykedett, hogy a kisfiuk egy nap becsenget hozzájuk. Helyette azonban rendőrök érkeztek 2024-ben, és közölték: DNS-mintát kell venniük tőlük. Hetekkel később minden kétség nélkül megállapították: Till Tamás földi maradványai kerültek elő egy bajai tanya melléképületének betonja alól.

Till Tamás feltételezett gyilkosa

Tillák talán sosem tudják meg, hogy mi történt gyermekükkel, ha Fehér János 2024-ben nem dönt úgy, hogy egy barátja javára vádalkut ajánl a rendőröknek. Előadta, hogy tudja, hol pihennek egy eltűntként keresett kisfiú földi maradványai, ha cserébe előnyökhöz jut egy üzlettársa. Az egyezség megköttetett, a bútorkereskedőként dolgozó Fehér pedig pontosan megmutatta a sírhelyet.

Az egyenruhások persze kíváncsiak voltak arra, hogy honnan származott a férfi információja, ő pedig előadta történetét: 2000-ben, 16 évesen egy bajai intézetben nevelkedett. Az ott titkárnőként dolgozó W. Józsefné szólt néhány gyereknek, hogy a férje szívesen ad nekik zsebpénzt cigarettára, cukorkára és egyebekre, ha elvégeznek nála kisebb feladatokat. Így került János a tanyára, ahol aztán többek között pakolnia kellett. Egy nap az idős esztergályos odalépett hozzá és egy társához, hogy egy területet le kell betonozniuk, ahol elásott egy gyereket.

A rendőröknek minden túl furcsának tűnt, ezért tovább kérdezgették a már felnőttkorú vállalkozót. Fehér végül megtört, és bevallotta, hogy ő végzett Tamáskával. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a rendőrök azt mondták neki, hogy a bűncselekmény már elévült. Ezt így is gondolták, mert a beismerő vallomást tartalmazó jegyzőkönyv aláírása után nem verték bilincsbe, hanem elengedték. Az ügyészség más álláspontot képviselt: az emberölés minősített esetei nem évülnek el. Fehér ellen kiadták az elfogatóparancsot. A bíróság aztán letartóztatta, ám a férfi akkor kijelentette, mégsem ő a gyilkos, csupán rászedték. Most aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják. Ha bűnösnek találják, maximum 15 évre ítélhetik, mert a fiatalkorúakra vonatkozó büntetési tételeket kell a bíróságnak alkalmaznia.