Till Tamás-ügy: megszólaltak a meggyilkolt kisfiú szülei

Mint arról az Origó is többször beszámolt, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján, kerékpárral ment el otthonról, hogy megnézze a közeli lovardában született kiscsikót. A gyermek soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem egy negyed évszázadon keresztül reménykedett, hogy a kisfiuk egy nap becsenget hozzájuk. Helyette azonban rendőrök érkeztek 2024-ben, és közölték: DNS-mintát kell venniük tőlük. Hetekkel később minden kétség nélkül megállapították: Till Tamás földi maradványai kerültek elő egy bajai tanya melléképületének betonja alól.
Tillák talán sosem tudják meg, hogy mi történt gyermekükkel, ha Fehér János 2024-ben nem dönt úgy, hogy egy barátja javára vádalkut ajánl a rendőröknek. Előadta, hogy tudja, hol pihennek egy eltűntként keresett kisfiú földi maradványai, ha cserébe előnyökhöz jut egy üzlettársa. Az egyezség megköttetett, a bútorkereskedőként dolgozó Fehér pedig pontosan megmutatta a sírhelyet.
Az egyenruhások persze kíváncsiak voltak arra, hogy honnan származott a férfi információja, ő pedig előadta történetét: 2000-ben, 16 évesen egy bajai intézetben nevelkedett. Az ott titkárnőként dolgozó W. Józsefné szólt néhány gyereknek, hogy a férje szívesen ad nekik zsebpénzt cigarettára, cukorkára és egyebekre, ha elvégeznek nála kisebb feladatokat. Így került János a tanyára, ahol aztán többek között pakolnia kellett. Egy nap az idős esztergályos odalépett hozzá és egy társához, hogy egy területet le kell betonozniuk, ahol elásott egy gyereket.
A rendőröknek minden túl furcsának tűnt, ezért tovább kérdezgették a már felnőttkorú vállalkozót. Fehér végül megtört, és bevallotta, hogy ő végzett Tamáskával. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a rendőrök azt mondták neki, hogy a bűncselekmény már elévült. Ezt így is gondolták, mert a beismerő vallomást tartalmazó jegyzőkönyv aláírása után nem verték bilincsbe, hanem elengedték. Az ügyészség más álláspontot képviselt: az emberölés minősített esetei nem évülnek el. Fehér ellen kiadták az elfogatóparancsot. A bíróság aztán letartóztatta, ám a férfi akkor kijelentette, mégsem ő a gyilkos, csupán rászedték. Most aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják. Ha bűnösnek találják, maximum 15 évre ítélhetik, mert a fiatalkorúakra vonatkozó büntetési tételeket kell a bíróságnak alkalmaznia.
Ki ölte meg valójában Till Tamást?
Fehér János továbbra is tagadja a bűnösségét, ezt a héten tartott tárgyaláson is hangsúlyozta a Kecskeméti Törvényszéken. A védekezése lényege, hogy a munkaadója mellett ült egy autóban, ám W. enyhén ittasan átadta neki a volánt. Fehér tapasztalatlan vezetőként elsodorta az éppen arra kerékpározó kisfiút az utánfutóról kilógó vascsőnél fogva, W. József pedig Jánost hazaküldte azzal, hogy majd ő gondoskodik a megsérült Tamáskáról.
A vádlott a Borsnak adott exkluzív interjújában kifejtette, hogy gyötri a lelkiismerete, mert nem tudja, hogy a kisfiú a gázolás következtében halt meg, vagy azért, mert W. József tett vele valamit. Napokkal a baleset után ment dolgozni legközelebb, amikor már betonoznia kellett. Mikor az általa érzett bűz eredetére rákérdezett, W. annyit mondott, hogy a gyerek fekszik a föld alatt, de ne is beszéljenek erről többet.
W. József özvegyét a bíróság csütörtökön hallgatta meg. Az idős nő elmondta, hogy Fehér valamennyi állítását képtelenségnek tartja.
Katalin és Mátyás egészségi okokból nem utazhatott Bajáról Kecskemétre. Hogy mit gondolnak a 83 éves asszony vallomásáról, azt az Origónak fejtették ki:
- Ugyan az esztergályost csak hírből ismertük, az özvegyével értünk egyet. Fehér Jánost nem tartjuk normális embernek. Ő hazudozik és ostobaságokat hord össze, hogy mentse magát – fogalmazott Mátyás.
A gyászoló apa bízik benne, hogy gyermeke gyilkosa megkapja a méltó büntetését. Fehér pedig a tárgyalásokon folyamatosan vigyorog, mintha élvezné a figyelmet.