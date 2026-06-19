Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
gyilkos

Till Tamás-ügy: megszólaltak a meggyilkolt kisfiú szülei

2026. június 19. 16:46
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kizártnak tartják a 2000-ben eltűnt, majd 24 évvel később holtan előkerült bajai kisfiú szülei, hogy egy idős esztergályosmester végzett a kisfiukkal. Till Tamás megölésével a bűncselekmény idején 16 éves Fehér Jánost vádolják, aki mindent elkövet, hogy önmagát tisztázva az egykori jótevőjére terelje a figyelmet. W. József özvegye a bíróságon képtelenségnek nevezte a letartóztatásban levő férfi állításait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosgyászhaláltragédia

Mint arról az Origó is többször beszámolt, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján, kerékpárral ment el otthonról, hogy megnézze a közeli lovardában született kiscsikót. A gyermek soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem egy negyed évszázadon keresztül reménykedett, hogy a kisfiuk egy nap becsenget hozzájuk. Helyette azonban rendőrök érkeztek 2024-ben, és közölték: DNS-mintát kell venniük tőlük. Hetekkel később minden kétség nélkül megállapították: Till Tamás földi maradványai kerültek elő egy bajai tanya melléképületének betonja alól.

Till Tamás tárgyalás, TillTamástárgyalás
Till Tamás feltételezett gyilkosa

Tillák talán sosem tudják meg, hogy mi történt gyermekükkel, ha Fehér János 2024-ben nem dönt úgy, hogy egy barátja javára vádalkut ajánl a rendőröknek. Előadta, hogy tudja, hol pihennek egy eltűntként keresett kisfiú földi maradványai, ha cserébe előnyökhöz jut egy üzlettársa. Az egyezség megköttetett, a bútorkereskedőként dolgozó Fehér pedig pontosan megmutatta a sírhelyet.

Az egyenruhások persze kíváncsiak voltak arra, hogy honnan származott a férfi információja, ő pedig előadta történetét: 2000-ben, 16 évesen egy bajai intézetben nevelkedett. Az ott titkárnőként dolgozó W. Józsefné szólt néhány gyereknek, hogy a férje szívesen ad nekik zsebpénzt cigarettára, cukorkára és egyebekre, ha elvégeznek nála kisebb feladatokat. Így került János a tanyára, ahol aztán többek között pakolnia kellett. Egy nap az idős esztergályos odalépett hozzá és egy társához, hogy egy területet le kell betonozniuk, ahol elásott egy gyereket.

A rendőröknek minden túl furcsának tűnt, ezért tovább kérdezgették a már felnőttkorú vállalkozót. Fehér végül megtört, és bevallotta, hogy ő végzett Tamáskával. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a rendőrök azt mondták neki, hogy a bűncselekmény már elévült. Ezt így is gondolták, mert a beismerő vallomást tartalmazó jegyzőkönyv aláírása után nem verték bilincsbe, hanem elengedték. Az ügyészség más álláspontot képviselt: az emberölés minősített esetei nem évülnek el. Fehér ellen kiadták az elfogatóparancsot. A bíróság aztán letartóztatta, ám a férfi akkor kijelentette, mégsem ő a gyilkos, csupán rászedték. Most aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják. Ha bűnösnek találják, maximum 15 évre ítélhetik, mert a fiatalkorúakra vonatkozó büntetési tételeket kell a bíróságnak alkalmaznia.

Till Tamás tárgyalás, TillTamástárgyalás
Fehér János sokat vigyorog a bíróságon  Fotó: Ladóczki Tamás

Ki ölte meg valójában Till Tamást?

Fehér János továbbra is tagadja a bűnösségét, ezt a héten tartott tárgyaláson is hangsúlyozta a Kecskeméti Törvényszéken. A védekezése lényege, hogy a munkaadója mellett ült egy autóban, ám W. enyhén ittasan átadta neki a volánt. Fehér tapasztalatlan vezetőként elsodorta az éppen arra kerékpározó kisfiút az utánfutóról kilógó vascsőnél fogva, W. József pedig Jánost hazaküldte azzal, hogy majd ő gondoskodik a megsérült Tamáskáról.

A vádlott a Borsnak adott exkluzív interjújában kifejtette, hogy gyötri a lelkiismerete, mert nem tudja, hogy a kisfiú a gázolás következtében halt meg, vagy azért, mert W. József tett vele valamit. Napokkal a baleset után ment dolgozni legközelebb, amikor már betonoznia kellett. Mikor az általa érzett bűz eredetére rákérdezett, W. annyit mondott, hogy a gyerek fekszik a föld alatt, de ne is beszéljenek erről többet.

W. József özvegyét a bíróság csütörtökön hallgatta meg. Az idős nő elmondta, hogy Fehér valamennyi állítását képtelenségnek tartja.

Katalin és Mátyás egészségi okokból nem utazhatott Bajáról Kecskemétre. Hogy mit gondolnak a 83 éves asszony vallomásáról, azt az Origónak fejtették ki:

- Ugyan az esztergályost csak hírből ismertük, az özvegyével értünk egyet. Fehér Jánost nem tartjuk normális embernek. Ő hazudozik és ostobaságokat hord össze, hogy mentse magát – fogalmazott Mátyás.

A gyászoló apa bízik benne, hogy gyermeke gyilkosa megkapja a méltó büntetését. Fehér pedig a tárgyalásokon folyamatosan vigyorog, mintha élvezné a figyelmet.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!