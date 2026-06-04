Oxigénpalack nélkül már nem megy – súlyos állapotban Till Tamás édesanyja

A tragikus sorsú Till Tamás szülei az elmúlt közel három évtizedben teljesen felemésztődtek a gyászban, az édesanya állapota pedig az elmúlt hetekben olyan válságosra fordult, hogy az orvosoknak az intenzív osztályon, lélegeztetőgépre kapcsolva kellett megvívniuk a harcot az életéért – írta a Bors.

Till Tamás édesanyjának élete az oxigénpalacktól függ

Fotó: Bors

Till Tamás tragédiája újra folytatódik a bíróságon

A szörnyű bűnügy gyökerei 2000 gyermeknapjáig nyúlnak vissza, amikor a mindössze 11 esztendős bajai kisfiú elindult otthonról, ám oda soha többé nem térhetett vissza. Huszonnégy évnyi fojtogató rejtély után a rendőrségen önként jelentkező Fehér János vallomása hozott áttörést, aki pontosan megjelölte a gyermek földi maradványainak rejtőhelyét.

A bűncselekmény elkövetésekor, 2000-ben mindössze 16 éves férfi a nyomozás során megtört, és magára vállalta a brutális gyilkosságot,

ám azóta visszavonta beismerését, kényszervallatással vádolva meg az eljáró magas rangú rendőröket, akiket a bíróság első fokon felmentett.

Az édesanya súlyos beteg

A meggyilkolt gyermek édesanyjának, Katalinnak a szervezetét az évtizedes trauma teljesen felemésztette, a közelmúltban kórházi kezelésre szorult, majd egy átmeneti hazatérést követően ismét összeomlott a keringése. Miután az intenzív osztályon az orvosok hősies küzdelemmel stabilizálták az állapotát, a gyászoló édesanya ismét a bajai otthonában lábadozik, ahol férje, Mátyás virraszt az ágya mellett. Az édesapa június 3-án, szerda délben telefonon nyilatkozva így számolt be felesége állapotáról:

Katalin most éppen alszik. Lefeküdt, miután megebédelt. A vasárnapról megmaradt párolt húsból és zöldségekből evett egy keveset. Sajnos nem mondhatom azt, hogy teljesen jól van

– mondta Mátyás.

Küzdelem az életért és az igazságért

A mindennapi túlélésért vívott harcban Katalin éjszakánként, de esetenként még a reggeli órákban is folyamatos oxigénellátásra és légzéstámogatásra szorul. Férje odaadó ápolása mellett a feleség jelenleg csak segítséggel képes felülni az ágyban, ami komoly logisztikai és fizikai akadályt gördít az elé, hogy a szülők személyesen jelen lehessenek fiuk feltételezett gyilkosának június 17-én esedékes bírósági tárgyalásán. Az édesapa megható, egyben drámai szavai hűen tükrözik a család kiszolgáltatott, emberfeletti küzdelmét:

A lényeg, hogy együtt vagyunk, és ápolhatom őt. Néhány hete az is kérdés volt, hogy a feleségem túléli-e az egészet. Most egy ideig nem kell kontrollra vinnem. Segítséggel képes felülni

– magyarázta a férj, és elárulta, egyelőre kétséges, hogy június 17-én el tudnak menni a fiuk feltételezett gyilkosának tárgyalására.