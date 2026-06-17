Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
till tamás

Megszólaltak Till Tamás szülei, ezért nem mennek fiuk feltételezett gyilkosának tárgyalására

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megrázó ok miatt maradnak távol Till Tamás szülei attól a tárgyalástól, amelyen fiuk halálának ügyét tárgyalják. A 24 év után megtalált bajai kisfiú édesanyja súlyos állapota miatt otthoni ápolásra és oxigénpalackra szorul, az édesapa pedig fizikailag és anyagilag sem tudja megoldani az utat Kecskemétre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
till tamáskecskeméti törvényszéktárgyalásgyilkosság

Távol maradnak F. János tárgyalásától Till Tamás szülei. A 2000-ben eltűnt, majd 24 évvel később holtan megtalált bajai kisfiú édesapja és édesanyja eredetileg szerette volna figyelemmel kísérni a pert, de egészségi és anyagi okok miatt nem tudnak elutazni Kecskemétre.

Till Tamás tárgyalás, TillTamástárgyalás
A képen Till Tamás feltételezett gyilkosa, F. János látható a tárgyaláson Fotó: Ladóczki Tamás

Till Tamás szülei nem tudnak ott lenni a tárgyaláson

A bizonyítási eljárás június 17-18-án kezdődik a Kecskeméti Törvényszéken. A Bors szerint a bíróság Till Mátyást, Tamás édesapját is kihallgatta volna, a szülők azonban nem tudnak Bajáról Kecskemétre utazni.

Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról, hogy megnézze a közeli vadasparkban született kiscsikót. A kisfiú nem ért oda, és soha többé nem tért haza. Földi maradványait 2024 nyarán találták meg egy bajai tanya melléképületének betonja alatt.

Az édesanya oxigénpalackra szorul

Till Mátyás a lapnak azt mondta, felesége nemrég kórházban volt, egy időben lélegeztetőgépre is kötötték. Bár már hazaengedték, otthon ápolásra szorul, esténként, néha nappal is oxigénpalackra van szüksége.

Till Tamás tárgyalás, TillTamástárgyalás
Fotó: Ladóczki Tamás

Az apa szerint fizikailag sem tudja megoldani, hogy feleségét a kerekesszékkel és az 50 kilós oxigénpalackkal együtt autóba ültesse. A családnak anyagilag is megterhelő lenne az út, mivel Bajáról Kecskemétre oda-vissza mintegy 220 kilométert kellene utazniuk.

Fontos lehet, milyen ruhában ment el otthonról Till Tamás

Az ügyben jelentősége lehet annak, hogy Till Tamás milyen ruhát viselt eltűnésekor. F. János jelenlegi védekezése szerint a gyerek nem azonnal halt meg, és később átöltöztethették.

Till Tamás tárgyalás, TillTamástárgyalás
Fotó: Ladóczki Tamás

Till Mátyás szerint pontosan emlékszik arra, miben engedte el otthonról a fiát: melegítőnadrág, tornacipő és piros póló volt rajta. A zsebében 150 forint lapult, amit azért kapott, hogy a vadasparkban szénát vehessenek belőle a kiscsikónak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!