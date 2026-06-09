Így kémkedett saját kollégái után a megbuktatott balatonalmádi polgármester

A balatonalmádi városháza legbelső köreiből kiinduló lehallgatási ügy azután robbant ki, hogy a hivatal riasztórendszerének rutinszerű korszerűsítése során a szakemberek egy rejtett, UTP-kábelre csatlakoztatott megfigyelőeszközt fedeztek fel a jegyző irodájában. Mint a Veszprémi Járásbíróság friss büntetővégzéséből kiderült, a település korábbi jobbikos polgármestere, Kepli Lajos még hivatali ideje alatt közvetlen utasítást adott a kép- és hangrögzítésre alkalmas csapda diszkrét beépítésére. A bíróság megállapította, hogy a politikus a gyanútlan jegyző tudta és hozzájárulása nélkül, gátlástalanul monitorozta a hivatalvezető mindennapjait, amiért a törvényszék tiltott adatszerzés bűntettében bűnösnek mondta ki és hatszázezer forint pénzbüntetéssel sújtotta – írta a Blikk.

Tiltott adatszerzés bűntettében bűnösnek mondta ki a bíróság Kepli Lajost

Fotó: MTI/Kovács Attila

Kémfilmekbe illene az alkalmazott tiltott adatszerzés

A vizsgálat egészen elképesztő, professzionális titkosszolgálati módszerekről rántotta le a leplet.

A kémkamera apró optikáját és a mikrofont a légkondicionáló berendezés kábelcsatornájába maszkírozták el, amely így közvetlenül rálátott a tárgyalóasztalra és a hivatali páncélszekrényre is.

A technikai hálózat központi egységét, valamint a rögzített anyagok tárolására szolgáló merevlemezt egy emeleti tárgyalóterem radiátorának díszburkolata mögé rejtették, miközben a telepítést végző gyanútlan szakembernek fogalma sem volt arról, hogy illegális megfigyeléshez asszisztál. Bár a bukott városvezető 2022-es lemondása után egy idő után már nem lépett be a mobiltelefonjára csatlakoztatott rendszerbe, a rejtett gépezet egészen 2025 tavaszi lebukásáig némán és megállíthatatlanul rögzítette a gyanútlan köztisztviselők minden egyes szavát.

Diktafonnal hallgatta le feleségét, most bíróság elé kerül

Áthallásos történet kapcsán indított eljárást a Veszprémi Járási Ügyészség. Egy férfi 2024 májusában diktafonnal hallgatta le a feleségét, ám lebukott. A vádhatóság tiltott adatszerzés miatt állítja bíróság elé az elkövetőt.