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holttest

Újabb tragédiához vezetett a strandolás: egy idős férfi holttestét találták meg a közkedvelt tóban

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Nem sokkal azután találtak rá, hogy bejelentették az eltűnését. Az elmúlt napokban többen is fulladás következtében vesztették életület.
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holttesttragédiafulladás

Egy idős férfi holttestét emelték ki vasárnap a közkedvelt pozsonyi Draždiak-tóból, miután nem sokkal 12 óra után bejelentették az eltűnését. A rendőrség közleménye szerint a helyszínre az Országos Rendőrkapitányság vízirendészeti egysége, valamint a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) munkatársai is kiérkeztek.

rendőrautó, sziréna
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Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

Idős férfi holttestét találták meg a közkedvelt tóban

A Paraméter beszámolója szerint az elmúlt napokban rohamosan megugrott a fulladásos elhalálozások száma: mindössze egy nappal ezelőtt szintén hasonló tragédiára került sor az említett pozsonyi tónál. Hazánkban is aggasztó hírek érkeztek ennek kapcsán: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a minap a közösségi oldalán osztotta meg, hogy egyetlen délután alatt három ember is elmerült a Dunában. Az egyik férfi életét vesztette, két embert pedig továbbra is keresnek a vízirendőrök.

A hatóságok szerint a hőségben sokan keresnek enyhülést a vízpartokon, azonban a nem kijelölt fürdőhelyek és az ismeretlen folyószakaszok életveszélyesek lehetnek, ezt a veszélyt pedig sokan alábecsülik. A Duna és más folyók különösen kockázatosak lehetnek, mert az erős sodrás pillanatok alatt elsodorhat bárkit, a meder hirtelen mélyülhet, örvények és víz alatti akadályok nehezíthetik a kijutást, és a hideg víz izomgörcsöt vagy légzési problémát okozhat.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy még a jó úszók is nagyon gyorsan bajba kerülhetnek: továbbá arra kértek mindenkit, a hőség idején kizárólag a kijelölt fürdőhelyen menjenek vízbe, és alkoholfogyasztás után semmiképp se fürödjenek folyóvízben.

 

 

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