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tolvaj

Arcátlan besurranó rabolt Tiszaújvárosban, még inni is kért

17 perce
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Megdöbbentő esethez riasztották a rendőröket a napokban Tiszaújvárosban. Egy gátlástalan tolvaj a nyári hőségre és szomjúságra hivatkozva trükközte be magát egy társasházba, hogy ott lakásokat fosszon ki.
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Különös, egyben rendkívül pofátlan módszerrel próbált szerencsét egy betörő Tiszaújvárosban, ám a rendőrök éberségének köszönhetően nem örülhetett sokáig a zsákmányának. Egy 27 éves kesznyéteni tolvaj június 19-én, a délelőtti órákban érkezett a városba, ahol egy társasház nyitva felejtett bejárati ajtaját kihasználva surrant be az épületbe – közölte a Police.hu.

A ravasz tolvaj vizet kért a lakóktól, így mérte fel, hova érdemes betörni
A ravasz tolvaj vizet kért a lakóktól, így mérte fel, hova érdemes betörni
Fotó: Police.hu

Szomjas tolvaj tört be a zsákmányért

A férfi meglehetősen sajátos módszerrel térképezte fel a terepet: az egyik emeleten gyanútlanul bekopogtatott egy lakásba, ahol szomjúságra hivatkozva vizet kért a lakótól. Miután megkapta a frissítőt, egy szinttel lejjebb próbálkozott, ám onnan már nem érkezett válasz. A hívatlan vendég ekkor erőszakhoz folyamodott, és egyszerűen berúgta az ajtót. 

A lakásból végül egy karórát, egy laptopot, mobiltelefont, különféle szeszesitalokat, valamint egy személyes értékkel bíró, „Apa” feliratú bicskát tulajdonított el. A tolvaj itt nem állt meg, egy másik lakás ajtaját is feltörte a házban, ám onnan végül semmit sem vitt magával.

A tulajdonosok szerencséjére a rendőrség azonnal reagált a bejelentésre. A tiszaújvárosi egyenruhások villámgyors adatgyűjtésbe kezdtek, aminek eredményeként pár órán belül azonosították, majd el is fogták a kesznyéteni betörőt, akit azonnal előállítottak a kapitányságra. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság, amely jelenleg lopás miatt folytat eljárást a férfi ellen, az eset kapcsán komoly figyelmeztetést adott ki a lakosság számára. 

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a társasházak lakóinak minden esetben meg kell győződniük arról, hogy a főbejárati ajtók rendesen bezáródtak-e maguk mögött. Emellett arra kérnek mindenkit, hogy kezeljék fokozott gyanakvással az idegeneket: a víz kérése vagy más hasonló indok gyakran csak álcaként szolgál a lakások feltérképezésére. 

A rendőrség külön kiemelte, hogy a nyári szabadságolások idején még a megszokottnál is nagyobb gondot kell fordítani az ingatlanok és az értékek védelmére. Ha pedig mégis megtörténik a baj, a legfontosabb a hatóságok azonnali, haladéktalan értesítése a 112-es segélyhívón, hiszen a gyors bejelentés kulcsfontosságú a bűncselekmények sikeres felderítésében.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága elfogatóparancsot adott ki a 40 éves Gurbai Miklós ellen fogolyszökés miatt. A férfi 2026. június 22-én a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt lakásából távozott engedély nélkül, és azóta nyomtalanul eltűnt a hatóságok elől.

 

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