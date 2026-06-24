Arcátlan besurranó rabolt Tiszaújvárosban, még inni is kért

Különös, egyben rendkívül pofátlan módszerrel próbált szerencsét egy betörő Tiszaújvárosban, ám a rendőrök éberségének köszönhetően nem örülhetett sokáig a zsákmányának. Egy 27 éves kesznyéteni tolvaj június 19-én, a délelőtti órákban érkezett a városba, ahol egy társasház nyitva felejtett bejárati ajtaját kihasználva surrant be az épületbe – közölte a Police.hu.

A ravasz tolvaj vizet kért a lakóktól, így mérte fel, hova érdemes betörni

Fotó: Police.hu

Szomjas tolvaj tört be a zsákmányért

A férfi meglehetősen sajátos módszerrel térképezte fel a terepet: az egyik emeleten gyanútlanul bekopogtatott egy lakásba, ahol szomjúságra hivatkozva vizet kért a lakótól. Miután megkapta a frissítőt, egy szinttel lejjebb próbálkozott, ám onnan már nem érkezett válasz. A hívatlan vendég ekkor erőszakhoz folyamodott, és egyszerűen berúgta az ajtót.

A lakásból végül egy karórát, egy laptopot, mobiltelefont, különféle szeszesitalokat, valamint egy személyes értékkel bíró, „Apa” feliratú bicskát tulajdonított el. A tolvaj itt nem állt meg, egy másik lakás ajtaját is feltörte a házban, ám onnan végül semmit sem vitt magával.

A tulajdonosok szerencséjére a rendőrség azonnal reagált a bejelentésre. A tiszaújvárosi egyenruhások villámgyors adatgyűjtésbe kezdtek, aminek eredményeként pár órán belül azonosították, majd el is fogták a kesznyéteni betörőt, akit azonnal előállítottak a kapitányságra. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság, amely jelenleg lopás miatt folytat eljárást a férfi ellen, az eset kapcsán komoly figyelmeztetést adott ki a lakosság számára.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a társasházak lakóinak minden esetben meg kell győződniük arról, hogy a főbejárati ajtók rendesen bezáródtak-e maguk mögött. Emellett arra kérnek mindenkit, hogy kezeljék fokozott gyanakvással az idegeneket: a víz kérése vagy más hasonló indok gyakran csak álcaként szolgál a lakások feltérképezésére.

A rendőrség külön kiemelte, hogy a nyári szabadságolások idején még a megszokottnál is nagyobb gondot kell fordítani az ingatlanok és az értékek védelmére. Ha pedig mégis megtörténik a baj, a legfontosabb a hatóságok azonnali, haladéktalan értesítése a 112-es segélyhívón, hiszen a gyors bejelentés kulcsfontosságú a bűncselekmények sikeres felderítésében.