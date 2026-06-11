Tömegbaleset a 67-esen: fotókon öt ronccsá tört autó

Öt autó ütközött össze kedden este a 67-es főút 25-ös kilométerénél, Bőszénfa közelében. A tömegbaleset után két jármű az árokban kötött ki. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók és mentők érkeztek – idézte fel a Sonline.hu, amely most tette közzé a helyszíni fotókat.

A tömegbaleset helyszínén készült képeken jól látszik, milyen nagy volt a csattanás, forrás: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Képeken egy tömegbaleset utóélete

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság készítette a most nyilvánosságra hozott képeket a mentésről:

forrás: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A fotókon a súlyosan megrongálódott autók mellett az is látható, ahogy a tűzoltók dolgoznak;

három járművet a helyszínen áramtalanítottak.

Azt nem tudni, hogy hányan sérültek meg a balesetben.

forrás: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

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