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tömegbaleset

Tömegbaleset a 67-esen: fotókon öt ronccsá tört autó

50 perce
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Durva karambol történt pár napja a Somogy vármegyei Bőszénfánál. A tömegbalesetben öt autó érintett, egyik tulajdonosa sem úszta meg jelentős károk nélkül. Nézze csak a képeket!
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Öt autó ütközött össze kedden este a 67-es főút 25-ös kilométerénél, Bőszénfa közelében. A tömegbaleset után két jármű az árokban kötött ki. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók és mentők érkeztek – idézte fel a Sonline.hu, amely most tette közzé a helyszíni fotókat.

Tömegbaleset helyszíne
A tömegbaleset helyszínén készült képeken jól látszik, milyen nagy volt a csattanás, forrás: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Képeken egy tömegbaleset utóélete

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság készítette a most nyilvánosságra hozott képeket a mentésről: 

forrás: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
forrás: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A fotókon a súlyosan megrongálódott autók mellett az is látható, ahogy a tűzoltók dolgoznak; 

három járművet a helyszínen áramtalanítottak.

Azt nem tudni, hogy hányan sérültek meg a balesetben. 

forrás: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
forrás: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

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