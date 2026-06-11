Tömegbaleset a 67-esen: fotókon öt ronccsá tört autó

Öt autó ütközött össze kedden este a 67-es főút 25-ös kilométerénél, Bőszénfa közelében. A tömegbaleset után két jármű az árokban kötött ki. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók és mentők érkeztek – idézte fel a Sonline.hu, amely most tette közzé a helyszíni fotókat.
Képeken egy tömegbaleset utóélete
A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság készítette a most nyilvánosságra hozott képeket a mentésről:
A fotókon a súlyosan megrongálódott autók mellett az is látható, ahogy a tűzoltók dolgoznak;
három járművet a helyszínen áramtalanítottak.
Azt nem tudni, hogy hányan sérültek meg a balesetben.
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Centiken múlt a súlyos tragédia az M7-esen. A motoros balesete a Fejér vármegyei szakaszon történt, a veszélyes jelenetet pedig egy fedélzeti kamera is rögzítette. Kattintson a felvételért!