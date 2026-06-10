Szörnyethalt az édesanya az országúton, amikor egy kamion tömegbalesetet okozott

A Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság elsődleges helyszíni vizsgálati adatai szerint a szerda reggeli órákban egy 32 éves nagyváradi férfi egy hatalmas nyergesvontatót vezetett Bánffyhunyad és Nagyvárad között, amikor eddig tisztázatlan okokból áttért a szemközti forgalmi sávba. A tömegbaleset kiindulópontja is ez a pillanat volt – írta a Maszol.

A tömegbaleset körülményeit még vizsgálják

Fotó: Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Az elszabadult monstrum először két, szabályosan közlekedő személygépkocsinak csapódott neki, amelyek közül az egyik egy autószállító utánfutót vontatott, majd lendületét megőrizve egy üresen haladó tartálykocsinak is könyörtelenül nekirontott.

Az apokaliptikus ütközéssorozatban a vétkes nyergesvontató az árokba borulva egy beton villanyoszlopot is teljesen kidöntött, miközben a sérült tartályokból mérgező és rendkívül gyúlékony üzemanyag árasztotta el az úttestet.

A tömegbaleset emberéletet is követelt

A tragédia legsúlyosabb veszteségét a másodiknak eltalált személyautó szenvedte el, amelynek 53 éves magyarkapusi utasa a járműbe szorulva olyan súlyos, többszörös belső és külső sérüléseket szerzett, hogy a kiérkező mentőegységek hősies küzdelme ellenére a helyszínen életét vesztette.

A szerencsétlenségben a romba döntött gépkocsit vezető 63 éves magyarkapusi férfi, az első autót kormányzó 46 éves szászfenesi lakos, valamint maga a katasztrófát okozó 32 éves nagyváradi kamionsofőr is megsérült, őket a mentőszolgálat munkatársai rohamkocsikkal szállították a legközelebbi klinikára.

Az Élesdi Közúti Rendőrség az illetékes ügyészség szigorú felügyelete mellett, igazságügyi szakértők bevonásával indított büntetőeljárást az ügyben, a sofőr ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint gondatlanságból elkövetett testi sértés megalapozott gyanúja miatt.

Mentőhelikopter érkezett a gyerekekhez az M1-es balesetnél

Döbbenetes jelenetek játszódtak le az M1-es autópályán, amikor egy gyerekeket szállító kisbusz kamionnak rohant. A súlyos baleset után mentőhelikoptert is riasztottak, most pedig az is kiderült, milyen sérüléseket szenvedtek a gyerekek.