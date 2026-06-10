Szörnyethalt az édesanya az országúton, amikor egy kamion tömegbalesetet okozott

A Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság elsődleges helyszíni vizsgálati adatai szerint a szerda reggeli órákban egy 32 éves nagyváradi férfi egy hatalmas nyergesvontatót vezetett Bánffyhunyad és Nagyvárad között, amikor eddig tisztázatlan okokból áttért a szemközti forgalmi sávba. A tömegbaleset kiindulópontja is ez a pillanat volt – írta a Maszol.
Az elszabadult monstrum először két, szabályosan közlekedő személygépkocsinak csapódott neki, amelyek közül az egyik egy autószállító utánfutót vontatott, majd lendületét megőrizve egy üresen haladó tartálykocsinak is könyörtelenül nekirontott.
Az apokaliptikus ütközéssorozatban a vétkes nyergesvontató az árokba borulva egy beton villanyoszlopot is teljesen kidöntött, miközben a sérült tartályokból mérgező és rendkívül gyúlékony üzemanyag árasztotta el az úttestet.
A tömegbaleset emberéletet is követelt
A tragédia legsúlyosabb veszteségét a másodiknak eltalált személyautó szenvedte el, amelynek 53 éves magyarkapusi utasa a járműbe szorulva olyan súlyos, többszörös belső és külső sérüléseket szerzett, hogy a kiérkező mentőegységek hősies küzdelme ellenére a helyszínen életét vesztette.
A szerencsétlenségben a romba döntött gépkocsit vezető 63 éves magyarkapusi férfi, az első autót kormányzó 46 éves szászfenesi lakos, valamint maga a katasztrófát okozó 32 éves nagyváradi kamionsofőr is megsérült, őket a mentőszolgálat munkatársai rohamkocsikkal szállították a legközelebbi klinikára.
Az Élesdi Közúti Rendőrség az illetékes ügyészség szigorú felügyelete mellett, igazságügyi szakértők bevonásával indított büntetőeljárást az ügyben, a sofőr ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint gondatlanságból elkövetett testi sértés megalapozott gyanúja miatt.
Mentőhelikopter érkezett a gyerekekhez az M1-es balesetnél
Döbbenetes jelenetek játszódtak le az M1-es autópályán, amikor egy gyerekeket szállító kisbusz kamionnak rohant. A súlyos baleset után mentőhelikoptert is riasztottak, most pedig az is kiderült, milyen sérüléseket szenvedtek a gyerekek.