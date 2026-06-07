Kitálalt a bíróságon a drogbotrányba keveredett Tóth Andi: megdöbbentő részletek láttak napvilágot

A négy évvel ezelőtti eset sokkolta a közvéleményt: 2022 őszén egy meg nem nevezett énekesnőt szállítottak kórházba, miután rosszul lett az otthonában. A vizsgálatok során kokaint mutattak ki a szervezetében, a rendőrség pedig a helyszínen vérnyomokat és mély vágásokat talált a nő karján. Bár az X-Faktor egykori győztese akkor nem ismerte el, hogy róla van szó, most lehullt a lepel. Tóth Andi a napokban mosolyogva érkezett meg a bíróság épületébe, mivel már nem gyanúsítottként, hanem tanúként állt a törvényszék elé – írja a Blikk.

Tóth Andi már nem gyanúsított, hanem tanú Fotó: MW Bulvár

A Storynak nyilatkozó büntető szakjogász, Horváth B. Gábor elmagyarázta: az énekesnő sikeresen teljesítette az elterelési programot. Ez azt jelenti, hogy addiktológiai tanácsadásokon vett részt, és mivel a program eredményes volt, az ügyészség megszüntette ellene a büntetőeljárást. Az elterelés feltétele azonban a beismerő vallomás volt, és az, hogy beszéljen a beszerzési forrásairól.

Tóth Andi százezreket költött kokainra

A tárgyaláson elképesztő részletek derültek ki a celeb sötét időszakáról. Tóth Andi elmondta: 2022-ben négy-öt alkalommal fogyasztott kokaint, amiért százezres nagyságrendben fizetett. Vallomása szerint a kábítószer használata után nyugtatókat vett be, hogy aludni tudjon.

Az énekesnő a bíróságon egy ismert táncos-koreográfusra, K. Sándorra is terhelő vallomást tett, akit a mai napig a barátjaként emleget. Állítása szerint a férfitól kért elérhetőséget a drog beszerzéséhez. A vád szerint a kábítószer-kereskedelem központi figurái egy szír férfi és annak élettársa lehettek.

ByeAlex is érintett, de nem jelent meg a bíróságon

A szövevényes ügyben egy másik ismert név is felbukkant: a tárgyaláson ByeAlexnek is meg kellett volna jelennie, ám az énekes végül távol maradt. Jogi képviselője az X-Faktor forgatásaira hivatkozva mentette ki a zenészt a bírónál.

A hangulat a súlyos vádak ellenére helyenként bizarr módon feszültségmentes volt. A bírónő a tárgyalás során külön kiemelte, hogy a vádlottak milyen „ötletes virágnyelven” kommunikáltak egymással a drogüzletek lebonyolításakor. A lehallgatott szövegek és kódok hallatán pedig Tóth Andi és K. Sándor is többször elmosolyodott a teremben. Az ügy tárgyalása tovább folytatódik.