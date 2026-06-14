Felfoghatatlan tragédia: egy 200 kilós betonoszlop végzett a hatéves kislánnyal

A szörnyű balesetről a Heol.hu egyik olvasója értesítette a szerkesztőséget, a hírt később a település vezetője és a mentőszolgálat is megerősítette. Jámbor Dénes, Átány polgármestere elmondta: a gyerekek az egyik háznál a kerítés szélére álltak fel, hogy elérjék a fán csüngő gyümölcsöt. Ekkor egy hatalmas, mintegy 200 kilós betonoszlop kimozdult a helyéről, és maga alá temette a 6 éves kislányt. A polgármester hozzátette: az egész települést végtelenül megrázta az értelmetlen tragédia, Átányban most mindenki a gyermeket gyászolja.

Tragédia a hevesi településen: 6 éves kislányra dőlt egy betonoszlop Fotó: Pexels.com

Hiába érkezett mentőhelikopter is, bekövetkezett a tragédia

A borzalom helyszínére hatalmas erőkkel vonultak ki a mentők. Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa közölte: a kislányhoz egy esetkocsit és egy mentőhelikoptert is riasztottak.

A mentők hosszú ideig, hősiesen küzdöttek a gyermek életéért, azonban a kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a hosszas újraélesztési kísérletek ellenére sem tudták megmenteni az életét.

Korhadt mászóka okozta a hatéves kislány halálát

Egy 6 éves kislány veszítette életét a csányi óvoda udvarán 2019-ben. A tragikus balesetet egy korhadt mászóka okozta. A bíróság szerint az óvoda hibázott. A Hatvani Járásbíróság tavaly novemberben ítéletet hirdetett.