Robbanások rázták meg Mezőkövesdet, hatalmas tűz keletkezett – videó

A lángok egy étteremre is átterjedtek. A tűzoltók végül kilenc vízsugárral oltották el a tüzet.
Robbások rázták meg, majd fekete füst borította be Mezőkövesdet. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy mintegy száz négyzetméteres garázsban keletkezett tűz, az Olajfa utcában.
Robbanások rázták meg Mezőkövesdet, hatalmas tűz keletkezett
A tűz átterjedt egy étteremre is, ahol szerencsére senki nem tartózkodott: a helyi, a füzesabonyi és az egri hivatásos tűzoltók végül kilenc vízsugárral fojtották el a lángokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. Az egységek több gázpalackot hoztak ki.
A Tiszafüred és környékén lévő balesetek/tűzesetek Facebook-oldalán egy, a helyszínen készült videót is megosztottak, amelyet az egyik olvasójuk juttatott el hozzájuk: ezt IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
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