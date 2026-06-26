Robbanások rázták meg Mezőkövesdet, hatalmas tűz keletkezett – videó

Robbások rázták meg, majd fekete füst borította be Mezőkövesdet. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy mintegy száz négyzetméteres garázsban keletkezett tűz, az Olajfa utcában.

Közel száz négyzetméteres garázsban keletkezett tűz Mezőkövesden (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Robbanások rázták meg Mezőkövesdet, hatalmas tűz keletkezett

A tűz átterjedt egy étteremre is, ahol szerencsére senki nem tartózkodott: a helyi, a füzesabonyi és az egri hivatásos tűzoltók végül kilenc vízsugárral fojtották el a lángokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. Az egységek több gázpalackot hoztak ki.

A Tiszafüred és környékén lévő balesetek/tűzesetek Facebook-oldalán egy, a helyszínen készült videót is megosztottak, amelyet az egyik olvasójuk juttatott el hozzájuk: ezt IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!