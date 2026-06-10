71 embert kellett kimenekíteni: sokkoló képeken a nyírbátori tűzvész – videóval és képgalériával

Ahogy arról az Origo is beszámolt a mai nap folyamán, szirénák hangjára ébredtek a nyírbátoriak, amikor hatalmas lángok csaptak fel egy csarnoképületből az Árpád utcában. A súlyos tűz miatt 71 embernek kellett az éjszaka közepén elhagynia az otthonát, miközben a környéket ellepték a tűzoltóautók. A Szon.hu közölte a tűzesetről a legfrissebb adatokat.
A tűz miatt 71 embert kellett kitelepíteni
A katasztrófavédelem legfrissebb tájékoztatása szerint továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók a nyírbátori Árpád utca közelében kigyulladt csarnoképületnél.
A lángok miatt lakosságvédelmi intézkedést rendeltek el, amelynek keretében összesen 71 embert telepítettek ki a veszélyeztetett területről. A kitelepítettek biztonságos elhelyezéséről a hatóságok gondoskodtak. A helyszínen továbbra is folyamatos a beavatkozás, mivel a tűzoltók minden erejükkel azon dolgoznak, hogy a lángok ne terjedjenek tovább.
A legfrissebb információk szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók dolgoznak a helyszínen. Az egységek összesen tizenegy vízsugárral már körülhatárolták a lángokat, azonban a teljes oltás még hosszabb időt vehet igénybe. A szakemberek célja most az, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellobbanását és továbbterjedését.
Több városból érkeztek vízszállítók
Egy nyírbátori, egy mátészalkai, egy nyíregyházi, egy fehérgyarmati, egy kisvárdai, egy hajdúnánási és egy szerencsi vízszállító is részt vesz az oltási munkálatokban. A hatalmas vízigény miatt ezeknek a járműveknek kulcsszerepük van abban, hogy a tűzoltók folyamatosan biztosítani tudják az oltáshoz szükséges vízmennyiséget.
Elsődleges információk szerint a TranzitFood telephely egyik csarnoképülete gyulladt ki.
Korábban Máté Antal, Nyírbátor polgármestere arról tájékoztatott, hogy a mérések alapján határértéket meghaladó káros anyag nem került a levegőbe, ugyanakkor az ellenőrzések folyamatosan zajlanak. A hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet.
Elhúzódó munkálatokra készülnek
A katasztrófavédelem szerint az egységek elhúzódó munkálatokat végeznek a helyszínen.
A helyszínen készült videókon és fotókon jól látható a pusztítás mértéke: a lángok messziről is bevilágították az éjszakai eget, miközben a tűzoltók megfeszített erővel küzdöttek a hatalmas tűz megfékezéséért. A tűz keletkezésének okát és a keletkezett kár mértékét csak az oltási munkálatok befejezése után lehet pontosan megállapítani.
A helyszínen készült fotókat ide kattintva tudja megtekinteni.