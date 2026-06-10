71 embert kellett kimenekíteni: sokkoló képeken a nyírbátori tűzvész – videóval és képgalériával

Ahogy arról az Origo is beszámolt a mai nap folyamán, szirénák hangjára ébredtek a nyírbátoriak, amikor hatalmas lángok csaptak fel egy csarnoképületből az Árpád utcában. A súlyos tűz miatt 71 embernek kellett az éjszaka közepén elhagynia az otthonát, miközben a környéket ellepték a tűzoltóautók. A Szon.hu közölte a tűzesetről a legfrissebb adatokat.

Hatalmas lángnyelvek festették meg az ég alját az éjszaka közepén Nyírbátorban, a tűz mindent elborított

Fotó: Facebook/Szon.hu

A tűz miatt 71 embert kellett kitelepíteni

A katasztrófavédelem legfrissebb tájékoztatása szerint továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók a nyírbátori Árpád utca közelében kigyulladt csarnoképületnél.

A lángok miatt lakosságvédelmi intézkedést rendeltek el, amelynek keretében összesen 71 embert telepítettek ki a veszélyeztetett területről. A kitelepítettek biztonságos elhelyezéséről a hatóságok gondoskodtak. A helyszínen továbbra is folyamatos a beavatkozás, mivel a tűzoltók minden erejükkel azon dolgoznak, hogy a lángok ne terjedjenek tovább.

A legfrissebb információk szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók dolgoznak a helyszínen. Az egységek összesen tizenegy vízsugárral már körülhatárolták a lángokat, azonban a teljes oltás még hosszabb időt vehet igénybe. A szakemberek célja most az, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellobbanását és továbbterjedését.

A tűzoltók egész éjszaka harcoltak a lángokkal

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Több városból érkeztek vízszállítók

Egy nyírbátori, egy mátészalkai, egy nyíregyházi, egy fehérgyarmati, egy kisvárdai, egy hajdúnánási és egy szerencsi vízszállító is részt vesz az oltási munkálatokban. A hatalmas vízigény miatt ezeknek a járműveknek kulcsszerepük van abban, hogy a tűzoltók folyamatosan biztosítani tudják az oltáshoz szükséges vízmennyiséget.

Elsődleges információk szerint a TranzitFood telephely egyik csarnoképülete gyulladt ki.

Korábban Máté Antal, Nyírbátor polgármestere arról tájékoztatott, hogy a mérések alapján határértéket meghaladó káros anyag nem került a levegőbe, ugyanakkor az ellenőrzések folyamatosan zajlanak. A hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet.