Szénné égett egy elektromos autó a fővárosban – óriási tűz volt

Szerda délután Budapest XIII. kerületében, a Zsinór utcában csaptak fel a lángok egy elektromos autóból, amelyhez azonnal nagy erőkkel vonultak ki a fővárosi hivatásos tűzoltók. Miután a közvetlen életveszélyt elhárították, a szakembereknek egy vízzel feltöltött, különleges merítő konténerbe kellett helyezniük a járművet, mivel az ilyen típusú akkumulátorok esetében a tűz könnyen újragyulladhat. A szerencsésen végződött incidens során senki nem sérült meg – írta a katasztrófavédelem.

A tűz szinte teljesen felemésztette az autót

Fotó: FKI

Hogyan előzhető meg a pusztító tűz az autóban?

Bár a jogszabályok szerint a személyautókban nem kötelező, a szakértők nyomatékosan javasolják, hogy minden sofőr tartson magánál megfelelő tűzoltó készüléket. A megelőzés és a gyors reakció kulcsfontosságú, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a palackot megfelelően rögzítsük a járműben. Egy rögzítetlen eszköz ugyanis egy erősebb fékezéskor vagy ütközéskor elmozdulhat és súlyos sérüléseket okozhat, ráadásul vészhelyzetben nem lesz kéznél. A legjobb helye az anyósülés bal oldalán, vízszintes pozícióban van, ahonnan a vezetőülésből lehajolva, akár egyetlen kézzel is azonnal kioldható és használatba vehető.

Alternatív megoldásként a csomagtartóban is elhelyezhetjük a készüléket, de kizárólag úgy, hogy az a csomagok elmozdítása nélkül, egyetlen mozdulattal hozzáférhető legyen. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az autósok csakis akkor kezdjék meg az önálló oltást, ha ezzel egyáltalán nem teszik kockára a saját vagy mások testi épségét. Amennyiben a lángok elszabadulnak, haladéktalanul el kell hagyni a jármű környezetét, és minden esetben azonnal tárcsázni kell a 112-es egységes segélyhívószámot.

Korábban beszámoltunk róla, hogy nyolc ember életét követelte az M1-es autópályán pénteken történt két, egymással összefüggő baleset, és a mentőcsapatok jelenleg is küzdenek további két sérült életéért.