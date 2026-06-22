Azonnal menekítették az embereket: felcsaptak a lángok a szállodában, halálos áldozatról is tudni - Videó

Hatalmasra csaptak a lángok Bayahibe-ben. A tűzvészben egy nő meghalt és körülbelül 1700 turistát evakuáltak a dominikai üdülőhelyen.

A tűz gyorsan terjedt a szállodában

Fotó: Nai Jose / Pexels

A tűzvész részletei

Francesca Valentino, egy 46 éves olasz nő vesztette életét a Viva Wyndham Dominicus Beach Hotelben. A helyi hírek szerint három embert vittek kórházba, hat másikat pedig a helyszínen elláttak. Az érintettek között vendégek, látogatók és mentősök is voltak.

A helyi média által megosztott videókon sötét füstfelhők gomolyognak a karibi partvidék felett, miközben a lángok ellepték a üdülőhelyet.

Az előzetes megfigyelések azt mutatják, hogy a tűz gyorsan terjedt a pálmafából készült tetőszerkezetek gyúlékony részei, valamint a szélviszonyok miatt

– közölték a helyi hatóságok.

A tüzet sikerült megfékezni, de az okát még vizsgálják. A vendégeket a közeli szállodákba szállították - írja a Reuters.

A Dominikai Köztársaság a Karib-térség legnépszerűbb turisztikai célpontja, amely az idei év első öt hónapjában mintegy 5,6 millió látogatót fogadott.