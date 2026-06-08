Több mint háromszáz vendég menekült a lángok elől hajnalban, a magyar fürdőváros szállodájában

A katasztrófavédelem szóvivője, Kósi Zsolt tájékoztatása szerint nem sokkal hajnali fél három után érkezett a bejelentés, miszerint az alagsori mosodahelyiségben törölközők kaptak lángra, a tűz pedig sűrű füsttel árasztotta el az alsó szintet. A zalakarosi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a lángokat, majd ventilátor segítségével kiszellőztették a helyiséget. Az eset során a hotel egyik alkalmazottja enyhe füstmérgezést szenvedett, őt a mentők kórházba szállították – írta a Bors.

Tűz ütött ki egy szállodában (A kép illusztráció.)

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Gyors evakuálás a tűz miatt

Az oltási munkálatok idejére a tűzoltók teljesen kiürítették az épületet, így összesen 380 embernek kellett ideiglenesen elhagynia a szállodát a hajnali órákban. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a személyzet és a hotel vendégek alig több mint fél óra elteltével biztonságban visszatérhettek az épületbe.

Beszámoltunk róla, hogy egy 15 éves kamasz péntek délután belefulladt a Bánki-tóba, akit a helyszínre riasztott tűzoltók, rendőrök, mentők, katasztrófavédők és búvárok nagy erőkkel kerestek a vízben, az ügyben pedig büntetőeljárás indult.