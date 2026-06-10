Hatalmas lángokkal égett egy csarnok a Nyírségben – ijesztő videón a tomboló tűz

A nyírbátoriak arra ébredtek, hogy egymás után száguldanak a szirénázó tűzoltóautók a városon keresztül – írja a Szon.hu. A hatalmas csarnoktűz miatt rövid idő alatt példátlan mentőakció indult, amelyben több város tűzoltói is részt vettek.

Hatalmas tűz ütött ki Nyírbátorban az éjszaka közepén

Fotó: Facebook/Szon.hu

A csarnoktűz miatt egész éjjel dolgoztak a tűzoltók

Tudja valaki, mi történt?

– tette fel a kérdést egy helyi lakos a Nyírbátorban láttam, hallottam Facebook-csoportban, miután hajnal kettő körül egymást követték a szirénázó járművek.

Hamar kiderült, hogy súlyos tűzeset történt a Nyírbátor Árpád utca egyik telephelyén. A katasztrófavédelem hajnali fél háromkor közölte, hogy kigyulladt egy csarnoképület, amelynek oltására azonnal nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

A helyszínen a nyírbátori, a mátészalkai és a baktalórántházai egységek kezdték meg a beavatkozást, majd további segítséget is kértek.

Több városból érkeztek egységek

A lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy hajnalra sem sikerült teljesen megfékezni őket.

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mellett Nyíradonyból, Nyíregyházáról, Fehérgyarmatról és Kisvárdáról is érkeztek tűzoltók a helyszínre. Munkájukat több vízszállító jármű segítette.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltók reggel is megfeszített erővel dolgoztak a lángok megfékezésén.

Hetvenegy embert kellett kitelepíteni

A tűz miatt lakosságvédelmi intézkedésre is szükség volt.

Összesen 71 embert telepítettek ki a környékről, akiket a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal épületében helyeztek el. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérték a helyzetet, miközben a tűzoltók tovább küzdöttek a lángokkal.

Elsődleges információk szerint a TranzitFood telephely egyik csarnoka gyulladt ki.

Megszólalt a polgármester

Máté Antal, Nyírbátor polgármestere közleményben számolt be a történtekről.

Hajnal 2 órakor tűz ütött ki a TranzitFood Árpád utcai telephelyén. A tűzoltók a helyszínen vannak és nagy erőkkel oltják a tüzet. Határértéket meghaladó káros anyag nem került a levegőbe. A mérés folyamatos. Folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot

– írta.