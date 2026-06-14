Rettenetes tragédia: holtan találták meg a TV2 sztárjának eltűnt édesanyját

Ispanovity Lórántnak, a TV2 sztárjának édesanyja június 10-én délelőtt, egy vita után saját autójával, cél nélkül indult el bácsbokodi otthonából. Az asszony se telefont, se iratokat nem vitt magával, így az elmúlt napokban semmit sem tudtak róla. Az egész család attól rettegett, hogy azért indult el, hogy kárt tegyen magában, ezért a lakosság segítségét kérték. Ennek köszönhetően rengetegen keresték Máriát, akiről a Kísértés sztárja azt is elárulta, hogy anyukája 30 éve nyugtatót szed, ami eddig szinten tudta tartani mentális betegségét – adta hírül a Borsonline.hu.

Rettenetes tragédia történt a TV2 sztárjának családjában Fotó: Picasa

A napokban Lóri még reménykedve így fogalmazott:

Nagyon aggódunk érte, úgy látszik, a démonai megint felerősödtek, maga alá gyűrték. Attól tartok, hogy nagyon nagy a baj, ezért is osztottuk meg, hogy eltűnt és időben megtaláljuk. Szerintünk valahol Baja környékén lehet, mi is keressük, kérjük a lakosságot, az autósokat, ha kiszúrják a kocsiját, vagy őt, azonnal jelezzenek. Meg kérjük a vadőröket, horgászokat, hogy ők is járjanak nyitott szemmel, bízunk benne, hogy még időben megtaláljuk!”

Bekövetkezett a legrosszabb, gyászol a TV2 sztárja

A legfrissebb hírek szerint a remények szertefoszlottak, Lóri édesanyját ugyanis holtan találták meg. A tragikus hírt az Eltűnt emberekért Facebook-oldalon osztották meg, amelyet később Lóri maga is megerősített a saját közösségi oldalán:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk sajnos már nincs közöttünk. Köszönjük mindenkinek, aki megosztással, kereséssel, biztató szóval vagy bármilyen módon segített a felkutatásában. A rengeteg támogatás és együttérzés sokat jelentett számunkra ezekben a nehéz órákban. Anyukánk megkerült, de sajnos már örökre lehunyta a szemét. Emlékét szívünkben őrizzük tovább. Köszönjük együttérzésüket, és kérjük, tartsák tiszteletben családunk gyászát. Nyugodjon békében”

A családot és a valóságshow-szereplőt mélyen megrázta a tragédia, a rajongók és a követők ezrei fejezik ki részvétüket a hozzászólásokban.

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