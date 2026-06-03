Minden szülő rémálmát élte át a budapesti anya: saját gyermekét kellett újraélesztenie

Iszonyú perceket élt át egy budapesti anya, akinek 25 év körüli lánya egy ideje rosszullétre panaszkodott és hamarosan összesett otthonukban. Az édesanya azonnal mentőt hívott, ám nem maradhatott tétlen, mivel a gyereke nem mutatott életjeleket. Meg kellett kezdenie az újraélesztést – számolt be róla az Országos Mentőszolgálat.

Az édesanya nem várhatott a mentők kiérkezésére, azonnal meg kellett kezdenie az újraélesztést

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Újraélesztés élesben

Az édesanya a 112-es segélyhívószám tárcsázását követően azonnal a mentésirányító segítségét kérte, aki betegvizsgálatra instruálta a megrémült nőt. Ezután meg kellett kezdeni az újraélesztést, az anya pontosan követte az utasításokat és fáradságot nem kímélve küzdött a gyermek életéért.

Bár a mentők perceken belül a helyszínen voltak, az idő mégis egy örökkévalóságnak tűnt az édesanya számára. A fiatal lány szerencséjére azonban időben megkezdték a mellkasi nyomást, és hamarosan a mentők folytatták az ellátást. Végül a beteget stabil állapotban szállították kórházba.

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