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Országos Mentőszolgálat

Minden szülő rémálmát élte át a budapesti anya: saját gyermekét kellett újraélesztenie

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Egy budapesti nőnek minden bizonnyal élete legnehezebb perceiben kellett helytállnia. Miután 25 éves lánya összesett és leállt a légzése, a nőnek kellett újraélesztenie saját gyermekét a mentő kiérkezéséig. Szerencsére az Országos Mentőszolgálat mentésirányítója mindenben a segítségére volt.
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Országos MentőszolgálatanyaújraélesztÚjraélesztésgyermek

Iszonyú perceket élt át egy budapesti anya, akinek 25 év körüli lánya egy ideje rosszullétre panaszkodott és hamarosan összesett otthonukban. Az édesanya azonnal mentőt hívott, ám nem maradhatott tétlen, mivel a gyereke nem mutatott életjeleket. Meg kellett kezdenie az újraélesztést – számolt be róla az Országos Mentőszolgálat.

Az édesanya nem várhatott a mentők kiérkezésére, azonnal meg kellett kezdenie az újraélesztést
Az édesanya nem várhatott a mentők kiérkezésére, azonnal meg kellett kezdenie az újraélesztést
Fotó: Pexels

Újraélesztés élesben

Az édesanya a 112-es segélyhívószám tárcsázását követően azonnal a mentésirányító segítségét kérte, aki betegvizsgálatra instruálta a megrémült nőt. Ezután meg kellett kezdeni az újraélesztést, az anya pontosan követte az utasításokat és fáradságot nem kímélve küzdött a gyermek életéért.

Bár a mentők perceken belül a helyszínen voltak, az idő mégis egy örökkévalóságnak tűnt az édesanya számára. A fiatal lány szerencséjére azonban időben megkezdték a mellkasi nyomást, és hamarosan a mentők folytatták az ellátást. Végül a beteget stabil állapotban szállították kórházba.

A hétköznapi hősök köztünk járnak. A napokban beszámoltunk egy fiatal kadét esetéről, aki szintén hősiesen életet mentett.

 

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