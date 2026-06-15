A csalók utasítására akasztotta ki a kerítésre ötmilliónyi forintját és aranyát egy 93 éves nő

A telefon másik végén egy idegen hang beszélt hozzá, ő mégis azonnal hinni kezdett neki. Az unokázós csalók áldozatává vált 93 éves karcagi asszony összeszedte ötmillió forintnyi készpénzét és aranyékszereit, majd a csalók utasítására kiakasztotta azokat a kerítésre – írja a Sonline.hu.

Újabb áldozata van egy unokázós csalóknak, ezúttal egy 93 éves nagymamát szemeltek ki maguknak Fotó: Illusztráció: (Timotej Nagy/Pexels)

Az unokázós csalók fegyverrel és kábítószerrel riogattak

Az idős asszonyt vezetékes telefonon hívták fel. A telefonáló azt állította, hogy az unokáját letartóztatták, mert kábítószert és fegyvert találtak nála. A csaló szerint azonban az ügy még rendezhető lehetne, ha az asszony gyorsan pénzt ad az óvadékra. A nő annyira megijedt, hogy eszébe sem jutott ellenőrizni a történetet. A csaló arra kérte, hogy az otthon található készpénzt és értékeket tegye egy zsákba, majd helyezze ki a postaládához, mert hamarosan érkezik valaki, aki átveszi.

Végig beszéltették, nehogy segítséget kérjen

A csalók közben folyamatosan szóval tartották az asszonyt. A rendőrség szerint ezzel azt akarták megakadályozni, hogy más családtagot vagy ismerőst hívjon fel. A 93 éves nő végül 2,5 millió forint készpénzt és ugyanennyi értékű aranyékszert tett a zsákba. Néhány perccel később az értékeknek már nyomuk sem volt. Az asszony csak ekkor értette meg, hogy becsapták.

Gyorsan elkapták a pénzért érkező férfit

Miután a nő értesítette a rendőröket, a nyomozók gyorsan azonosították az értékekért érkező férfit. A 25 éves román állampolgárt csalás bűntette miatt hallgatták ki. A rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Somogyban több mint 30 millió forintot csaltak ki idősektől

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az unokázós csalók továbbra is aktívak. Egy másik ügyben egy külföldről irányított, magyar és szlovák állampolgárokból álló bűnözői csoport bukott le, amely rendőrnek vagy ügyvédnek adta ki magát. A csalók azt állították az időseknek, hogy hozzátartozójukat lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmény miatt elfogták, és csak jelentős összegű óvadék fejében szabadulhat. A sértettektől 2 és 6 millió forint közötti összegeket és értékes ékszereket szereztek meg.