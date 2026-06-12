Azonosítatlan repülő lépett Magyarország légterébe, azonnal reagáltak a Gripenek

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint egy Tel-Avivból Prágába tartó Airbus A321-es repülőgép miatt kellett intézkedni, amely a hazai légtérbe érve nem létesített kapcsolatot a civil légiforgalmi irányítással. A riasztott vadászgépek rövid időn belül elérték és sikeresen azonosították a járművet, majd a probléma elhárítása után a határig kísérték azt – írta a Bors.

Akcióban a magyar vadászgépek (Illusztráció)

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Akcióba lépett a magyar vadászgép-pár

A kecskeméti repülőbázisról felszálló JAS 39 Gripenek az előírt katonai eljárásrendnek megfelelően, vizuálisan azonosították az utasszállító repülőgépet, miközben folyamatosan felügyelték a helyzetet. Miután a civil Airbus legénysége helyreállította a rádiókapcsolatot a földi irányítással, a feszült szituáció gyorsan és békésen rendeződött.

A minisztérium a közösségi oldalán közzétett beszámolójában kiemelte, hogy az eset kiválóan mintázza a magyar légtérrendészeti készenléti szolgálat rendkívül gyors reagálóképességét, valamint a NATO integrált légvédelmi rendszerének összehangolt, hatékony működését. A Gripenek végül a magyar légtér határáig kísérték a Prágába tartó járatot, majd ezt követően épségben visszatértek a kecskeméti bázisukra. Az ilyen jellegű szigorú protokollok és azonnali riasztások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a hatóságok minden pillanatban garantálni tudják a hazai és a nemzetközi légtér teljes biztonságát.

Korábban beszámoltunk róla, hogy nemzetközi összefogással számoltak fel egy Szadáról irányított, évente egymilliárd forintos hasznot hozó ukrán-magyar gyógyszermaffiát, amely illegális teljesítményfokozók és potencianövelők európai terítésére szakosodott.