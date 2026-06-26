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vám

Svájcban vásárolt órákkal csalt egy pest vármegyei férfi

1 órája
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Sem a vámdíjat, sem pedig az általános forgalmi adót nem fizette meg. Az ügyben nemrég a Budakörnyéki Járási Ügyészség hozott ítéletet.
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vámügyészségcsalás

Költségvetési csalás bűntette miatt feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmaztak azzal a férfival szemben, aki a Svájcban vásárolt órája után nem fizette meg sem a vámdíjat, sem pedig az általános forgalmi adót.

bíróság
Nem vámolta el a Svájcban vásárolt órát a pest vármegyei férfi / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Nem vámolta el a Svájcban vásárolt órát a pest vármegyei férfi

A határozat szerint a bűnügy gyanúsítottja, egy pest vármegyei férfi 2025 decemberében Zürichben vásárolt egy több mint 10 millió forint értékű karórát. A férfi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a leszállás után az úgynevezett zöld folyosón kívánt távozni, mint akinél nincs bejelenteni való, vámköteles áru. A szolgálatot teljesítő pénzügyőr a gyanúsítottat ellenőrzés alá vonta, akinek kézipoggyászában megtalálásra került a nagyértékű karóra.

A jogszabályok szerint a nem uniós áruk után behozatali vámot, valamint 430 euró érték felett általános forgalmi adót kell fizetni. A gyanúsított a költségvetésnek összesen több mint 3 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

 A gyanúsított a büntetőeljárás során mind a kivetett vám és általános forgalmi adó tartozását, mind a rá kiszabott vámigazgatási bírságot megfizette, így a Budakörnyéki Járási Ügyészség - figyelemmel az enyhítő körülményekre és a teljes vagyoni hátrány megtérítésére -, a gyanúsítottal szemben indult büntetőeljárást egy évre felfüggesztette.

 

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