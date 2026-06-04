Egy nyugdíjast is megütött Vanda feltételezett gyilkosa, aki pár nappal később meghalt a kórházban

A buszmegállóban egyetlen ütés csattant, az idős férfi pedig a földre esett. Néhány nappal később ugyanennek a fiatalembernek a neve már egy 17 éves lány halála miatt került a rendőrségi nyomozás középpontjába. A Vanda ügyében zajló eljárás során most újabb megrázó részletek láttak napvilágot. A rendőrség emberöléssel gyanúsítja a 22 éves Richárdot, akit a szentlőrinci tragédia után tartóztattak le – közölte a Bors.

Vanda az édesapja mellett lelt végső nyugalomra

Fotó: Bors

Vanda tragédiája megrázta Szentlőrincet

Május 18-án egy 17 éves lány zuhant ki egy negyedik emeleti lakás erkélyéről Szentlőrincen. Az életéért sokáig küzdöttek, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudták megmenteni.

A tragédia után a rendőrség emberölés gyanúja miatt indított eljárást, majd letartóztatták Vanda barátját, Richárdot.

A lány családja korábban arról beszélt, hogy nem támogatták a kapcsolatot. Az áldozat bátyja szerint a férfi többször agresszíven viselkedett, és korábban is bántotta már a testvérét.

Egy idős férfit is megütött a buszmegállóban

A nyomozás során időközben egy másik ügy is előkerült.

Ernőt is bántalmazta, az idős férfi nem sokkal utána meghalt

Fotó: Olvasói/Bors

A rendőrség adatai szerint május 12-én a somogyapáti buszmegállóban Richárd összeveszett egy nyugdíjassal, akit a környéken sokan Ernő bácsiként ismertek. A Bors úgy tudja, a férfi korábban többször is szóvá tette, hogy a fiatal hogyan bánik az élettársával. A vita tettlegességig fajult, a férfi megütötte az idős embert. Áldozata megsérült, ami nem látszott nagyon súlyos sérülésnek, de a történet itt nem ér véget.

Ernő bácsi ugyanis nem sokkal támadás után kórházba került, ahol belehalt a sérüléseibe, ezért sok helybeli azonnal kapcsolatot látott a két esemény között.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi adatok alapján a férfi halála nem hozható összefüggésbe a bántalmazással. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi egészségügyi okból került kórházba, és a haláleset nem a támadás következménye volt. Ugyanakkor a Szigetvári Rendőrkapitányság az ügyben garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított. Richárdot a Vanda halála miatt indult emberölési ügyben letartóztatták, de egy másik büntetőeljárásban is vizsgálják a felelősségét. A szentlőrinci tragédia körülményeinek feltárása továbbra is folyamatban van, miközben a korábbi bántalmazási ügy részleteit is vizsgálják a hatóságok.