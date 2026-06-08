Tudatosan akarta kisiklatni valaki az InterCityt – tanúkat keres a rendőrség

A rendőrségi tájékoztatás szerint május 30-án, egyelőre ismeretlen időpontban és ismeretlen személy különféle tárgyakat – köztük szivacsot, műanyag redőnyt, elektronikai eszközt, fatörmeléket és puha fémrudakat – pakolt a Győrszentiván állomás és az Egressy Béni utca közötti 1-es számú vasúti főpálya egyik sínpárjára. A Kelenföld és Sopron között Győr irányába közlekedő IC személyszállító vonat az elhelyezett barikádnak ütközött, amelyet a szerelvény mozdonyvezetője is észlelt, így azonnal megállította a vonatot. A gyors reakciónak köszönhetően a balesetben szerencsére senki sem sérült meg, de az anyagi kár és a kockázat jelentős – írta a Police.hu.

Vasúti szemetelőt keres a rendőrség

Fotó: Police.hu

Tanúkat keresnek a vasúti szemetelő ügyében

Az elkövető azonosítása és a megdöbbentő eset körülményeinek teljes körű tisztázása érdekében a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya most a lakosság segítségét kéri. Várják mindazok jelentkezését, akik a vasútvonal érintett szakaszán gyanús mozgást láttak; a bejelentéseket a győri Szövetség utca 17. szám alatt személyesen, a 96/520-092-es és 96/520-094-es telefonszámokon, vagy az ingyenesen hívható 112-es segélyhívón is meg lehet tenni.

Korábban beszámoltunk róla, hogy hajnali riasztás miatt egy zalakarosi szálloda több száz vendégének és dolgozójának kellett az utcára menekülnie, miután az épület alagsorában fojtogató füst keletkezett.