Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Mindenki Szoboszlai Dominik ruháján röhög – mutatjuk a legjobb mémeket

vérfácán vesz

A vérnyúl után itt az új közellenség, vérfácán vette üldözőbe a bringást – meghökkentő videóval

Még alig csillapodtak a kedélyek a rolleresre támadó százhalombattai nyúl után, máris újabb meghökkentő felvétel kezdett terjedni az interneten. A videón egy vérfácán veszi üldözőbe a pusztában kerekező biciklist, aki csak nagy nehezen tud elmenekülni előle.
Már azt hihettük, hogy a százhalombattai vérnyúlnál furcsább jelenetet idén nem látunk a magyar utakon. A most terjedő videó alapján azonban a vérfácán is benevezett a nem hivatalos állati rémversenybe. A Blikk tette közzé az elképesztő videót.

vérfácán
Támad a vérfácán, a frászt hozta a bringásra
Fotó: Részlet a videóból /Bere Gábor/TikTok) 

A vérfácán sem ismert kegyelmet

Az elmúlt hetek egyik legnézettebb magyar internetes videója egy agresszív nyúlról szólt, amely Százhalombatta közelében nekirontott egy elektromos rollerrel közlekedő férfinak. A felvétel pillanatok alatt bejárta a világhálót, a „vérnyúl” pedig valóságos mémmé vált.

Most azonban új kihívó jelent meg.

Üldözőbe vette a biciklist

Az egyre nagyobb nézettséget produkáló TikTok-videón a kerékpáros egy elhagyatott földes úton teker, amikor váratlanul feltűnik egy agresszíven viselkedő fácán. A madár hirtelen a bringás felé indul, majd üldözőbe veszi.

A videón jól látható, 

hogy a kerékpáros inkább a gyors menekülést választja, miközben a fácán kitartóan próbál a nyomában maradni.

A felvétel készítőjének végül sikerült leráznia a madarat.

A vérfácán azonban több másodpercen keresztül követte a biciklist, és egy pillanatig sem tűnt úgy, hogy feladná a támadást.

A szokatlan jelenet sokakat megnevettetett, mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy egy váratlan állati támadás könnyen balesethez és súlyosabb sérülésekhez vezethet, különösen a kétkerekű járművel közlekedők esetében.

A vérnyúl után új sztár születhet

A videó gyorsan terjed a közösségi oldalakon, és sok kommentelő máris a vérnyúl méltó utódját látja a fácánban.

Bár a történet szerencsére sérülés nélkül ért véget, a felvétel ismét megmutatta, hogy a legváratlanabb helyeken és pillanatokban érheti meglepetés az embert.

Ezúttal nem egy autós, nem egy kutya, hanem egy elszántnak tűnő fácán gondoskodott arról, hogy a biciklis emlékezetes túrát zárjon.

@beregabor1914

♬ eredeti hang - Bere Gábor

 

